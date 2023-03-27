«Приобщение к чему-то эксклюзивному». Как отметили день театрального работника в Большом?

Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник 27 марта отмечают работники театральной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно центр сценического и хорового мастерства нашей страны – Театр оперы и балета. К слову, в 2023 году он готовится отметить свой 90-летний юбилей.

О творческих планах Большого рассказала его гендиректор Екатерина Дулова на встрече с журналистами. В нынешнем сезоне уже представили несколько долгожданных премьер. А летом белорусского зрителя порадуют оперой «Севильский цирюльник», которую будут ставить итальянские артисты. Однако эту весну в театре посвятят гению классической музыки Сергею Рахманинову. Центральное юбилейное мероприятие самого театра запланировали на 19 мая.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

На сегодня это, может быть, мое абсолютно мнение, что стало модным ходить в Большой. Как своего рода такое приобщение к чему-то эксклюзивному: «Знаете что, я был в Большом». Потому что все-таки Большой театр сегодня – это лицо нашей страны. Это учреждение, где появляются самые высокие политические деятели, высшие должностные лица нашего государства. И, мне кажется, что это свидетельство того, что это знаковое место.