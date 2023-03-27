«Приобщение к чему-то эксклюзивному». Как отметили день театрального работника в Большом?
Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник 27 марта отмечают работники театральной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно центр сценического и хорового мастерства нашей страны – Театр оперы и балета. К слову, в 2023 году он готовится отметить свой 90-летний юбилей.
О творческих планах Большого рассказала его гендиректор Екатерина Дулова на встрече с журналистами. В нынешнем сезоне уже представили несколько долгожданных премьер. А летом белорусского зрителя порадуют оперой «Севильский цирюльник», которую будут ставить итальянские артисты. Однако эту весну в театре посвятят гению классической музыки Сергею Рахманинову. Центральное юбилейное мероприятие самого театра запланировали на 19 мая.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
На сегодня это, может быть, мое абсолютно мнение, что стало модным ходить в Большой. Как своего рода такое приобщение к чему-то эксклюзивному: «Знаете что, я был в Большом». Потому что все-таки Большой театр сегодня – это лицо нашей страны. Это учреждение, где появляются самые высокие политические деятели, высшие должностные лица нашего государства. И, мне кажется, что это свидетельство того, что это знаковое место.
Несмотря на то, что пандемия значительно повлияла на посещаемость культурных учреждений, Большой театр нашей страны не утратил популярности среди белорусов и гостей столицы. За последний год он принял в своих стенах более 200 тысяч зрителей.
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