Природные богатства под защитой! Как современные технологии помогают сохранить леса Беларуси?

Беспечность, которая может заставить кошелек стать существенно легче. Пикник с видом на лес может обойтись в полтысячи рублей. И это не цена аренды беседки, а размер штрафа за оставленный мусор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как работает умная система и почему оставить мусор в лесу – не просто дурной тон, а еще и рискованный поступок – разбиралась Татьяна Волынчик.

С приходом тепла и приближением длинных выходных под особым контролем сотрудников профильных служб – лесные массивы. Специалисты усилили контроль за соблюдением порядка, на помощь им приходят и современные технологии.

Брошенный окурок, не потушенный костер, стеклянная бутылка на солнце. Любая из этих на первый взгляд мелочей в считанные минуты способна превратить гектары леса в пепелище. Так на днях в Пинском районе спасатели и лесничие вели тяжелейшую борьбу с огнем. Площадь пожара достигла 50 гектаров. Возгорание удалось ликвидировать. Причины этого пожара еще устанавливаются.

Зачастую цена человеческой беспечности слишком высока. А незнание, как известно, не освобождает от ответственности. Поэтому в преддверии сезона массового отдыха на природе сотрудники профильных служб вышли в лес: напоминают правила и устанавливают информационные стенды.

Дмитрий Шунькин, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: На территории города Минска лесной фонд – это около 17 %. Расположено три лесничества. Это Минское лесопарковое хозяйство – основное, Боровлянский спецлесхоз – небольшая часть, и очень небольшая часть в районе Национального аэропорта – это Смолевичский лесхоз. Непосредственно контроль за лесами осуществляет лесная охрана.

Усилен и контроль. В помощь специалистам – фотоловушки. Теперь тысячи гектаров лесного массива «под оптическим прицелом». Устройства в автоматическом режиме фиксируют нарушения. Тем, кто попадет в объектив, грозят штрафы. К примеру, за беспорядок после пикника – до 450 рублей, а за разведение костра в неположенном месте – до 540.

В Беларуси усилен контроль за соблюдением правил посещения лесов.

«Умные камеры» – лишь часть арсенала. Устройства системы «Лесной страж» распознают появление дыма и тут же подают звуковой сигнал дежурному. Это позволяет оперативно обнаружить очаг возгорания еще до поступления звонка в МЧС.