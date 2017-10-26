«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей

Наш дом – это не только квадратные метры, но и родной двор. У каждого он свой, особенный. Например, вот этот тихий уголок в районе автозавода дорог сердцу нескольких поколений минчан. Он хранит память о советской эпохе.

Трёхэтажные дома с некогда печным отоплением, бельевые верёвки, знакомые соседи. Ощущение, словно время здесь замерло. Сейчас местные жители, которые выросли в этом дворе, вспоминают годы своего детства с ностальгией.

Светлана Котковская:

Всё озеленение, что есть на сегодня, квартал целый– это наши родители ещё сажали, нам завещали не вырубать. У нас такого не было, чтобы вырубили, что-то создали на этом месте, как сейчас делается во многих минских дворах. Палисадник – был сосед, из своей деревни привозил яблони, сливы, вишни.

И он создал такой весенний сад.

И у нас в палисаднике была беседка, было много всяких качелей-каруселей. В норме считалось, так должно было быть.

Всем двором создавать уют вокруг себя. И сегодня здесь продолжают традицию прошлых десятилетий.

А помогает в этом минчанам проект Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор». Его суть заключается в том, чтобы силами самих жителей создавать идеальный и уютный двор.

Светлана Котковская:

Люди хотят выйти из дома и попасть в парк – это невозможно. Но возможно создать мини-парк своими руками

С тех пор, как жители района около автозавода объединились с урбанистами, этот двор заметно преобразился. Правда, стоило это немалых усилий. Архитекторам пришлось потрудиться, чтобы найти активных жильцов, которые готовы были жертвовать своим временем и силами, ради создания комфорта в собственном дворе. Но оно того стоило.

Надежда Царёнок, архитектор проекта Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор»:

При помощи проекта «Альтернативный двор» здесь появилась детская площадка, песочница со скамейками. Это был тот самый важный импульс для изменения всей дворовой территории.



После этого появились эти качели, на которых я сижу – их сделали сами жители. появилось и остальное детское оборудование, которое установил ЖЭС.

Примеру этого двора решили последовать и жители Серебрянки. Как только узнали, что проект «Альтернативный двор» идёт в их микрорайон, сразу же подали заявку. И их выбрали. Главным критерием для урбанистов послужила высокая активность многих жильцов.



Ведь для воплощения проекта требовались именно их силы и желание.

Надежда Царёнок, архитектор проекта Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор»:

Такие проекты очень важны для города. Очень мало у нас альтернатив для проведения досуга именно на улице. Также мы заметили серьёзную проблему: подростки проводят очень много времени в телефонах и планшетах, но, при этом, городская среда не предлагает достойной альтернативы.





Прежде, чем создать проект двора, пришлось изрядно потрудиться.

Сначала изучали вопрос использования территории, после созывали собрание жильцов.

Ведь здесь важно мнение каждого.

Надежда Царёнок, архитектор проекта Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор»:

Основные принципы, которыми мы руководствовались при проектировании дворовой территории: инклюзивность – то, что любой житель, выйдя на дворовую территорию, может найти себе место; пешеходность – мы создаём комфортную пешеходную зону, свободную от машин. И, к счастью, 30-ый дом нам предоставляет такую возможность, потому что у него есть выходы на обе стороны дома.

И это значит, что один проезд мы могли закрыть для того, чтобы создать комфортную пешеходную зону.

Территория, свободная от машин, и множество зон отдыха для детей и взрослых – вот главные принципы, на которые опирались проектировщики.



Кстати, деньги на реализацию задуманного искали сами урбанисты. От жильцов требовалось только активное участие и желание менять свой двор к лучшему. Надежда Царёнок, архитектор проекта Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор»:

Этот проект – мощный толчок, импульс для того, чтобы начать изменения во дворе. Уже сегодня жители вспоминают, как ещё в начале проекта многие отнеслись к идее скептически. Во многом переубеждать соседей пришлось Татьяне.

Ведь именно она стала инициатором того, чтобы их двор стал участником проекта.

Татьяна Овсейчук, председатель ЖСПК №362 г. Минска:

Вдохновлять людей было тяжело. Изначально те люди, которые позитивно смотрели на изменения, присоединялись на этапе строительства.

А очень много людей испытывали то ли страх из-за чего-то, то ли переживания, что тут всё раскопают. И только, когда мы уже всё построили, и они это увидели – людям понравилось.

Построить во дворе детский городок, необычную скамейку, песочницу и качели для взрослых удалось всего за несколько выходных.



Ирина Малюкевич:

С утра до вечера. Очень приятно было видеть, что наши мужчины выходили, с удовольствием помогали. Практически каждый раз было 8-12 человек, приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками, этот вот песок, чтобы забетонировать качели.