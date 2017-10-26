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«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей

26 октября 2017 11:46
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Наш дом – это не только квадратные метры, но и родной двор. У каждого он свой, особенный. Например, вот этот тихий уголок в районе автозавода дорог сердцу нескольких поколений минчан.

Он хранит память о советской эпохе.

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-1

Трёхэтажные дома с некогда печным отоплением, бельевые верёвки, знакомые соседи. Ощущение, словно время здесь замерло. Сейчас местные жители, которые выросли в этом дворе, вспоминают годы своего детства с ностальгией.
Светлана Котковская:
Всё озеленение, что есть на сегодня, квартал целый– это наши родители ещё сажали, нам завещали не вырубать. У нас такого не было, чтобы вырубили, что-то создали на этом месте, как сейчас делается во многих минских дворах. Палисадник – был сосед, из своей деревни привозил яблони, сливы, вишни.

И он создал такой весенний сад.

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-4

И у нас в палисаднике была беседка, было много всяких качелей-каруселей. В норме считалось, так должно было быть.
Всем двором создавать уют вокруг себя. И сегодня здесь продолжают традицию прошлых десятилетий.

А помогает в этом минчанам проект Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор».

Его суть заключается в том, чтобы силами самих жителей создавать идеальный и уютный двор.  

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-7

Светлана Котковская:
Люди хотят выйти из дома и попасть в парк – это невозможно. Но возможно создать мини-парк своими руками
С тех пор, как жители района около автозавода объединились с урбанистами, этот двор заметно преобразился. Правда, стоило это немалых усилий. Архитекторам пришлось потрудиться, чтобы найти активных жильцов, которые готовы были жертвовать своим временем и силами, ради создания комфорта в собственном дворе. Но оно того стоило.

Надежда Царёнок, архитектор проекта Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор»:
При помощи проекта «Альтернативный двор» здесь появилась детская площадка, песочница со скамейками.

Это был тот самый важный импульс для изменения всей дворовой территории.

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-10


После этого появились эти качели, на которых я сижу – их сделали сами жители. появилось и остальное детское оборудование, которое установил ЖЭС.  

Примеру этого двора решили последовать и жители Серебрянки. Как только узнали, что проект «Альтернативный двор» идёт в их микрорайон, сразу же подали заявку. И их выбрали.

Главным критерием для урбанистов послужила высокая активность многих жильцов.

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-13


Ведь для воплощения проекта требовались именно их силы и желание. 

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-15

Надежда Царёнок, архитектор проекта Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор»:
Такие проекты очень важны для города. Очень мало у нас альтернатив для проведения досуга именно на улице. Также мы заметили серьёзную проблему: подростки проводят очень много времени в телефонах и планшетах, но, при этом, городская среда не предлагает достойной альтернативы.   


Прежде, чем создать проект двора, пришлось изрядно потрудиться.

Сначала изучали вопрос использования территории, после созывали собрание жильцов.

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-18

Ведь здесь важно мнение каждого. 
Надежда Царёнок, архитектор проекта Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор»:
Основные принципы, которыми мы руководствовались при проектировании дворовой территории: инклюзивность – то, что любой житель, выйдя на дворовую территорию, может найти себе место; пешеходность – мы создаём комфортную пешеходную зону, свободную от машин. И, к счастью, 30-ый дом нам предоставляет такую возможность, потому что у него есть выходы на обе стороны дома.

И это значит, что один проезд мы могли закрыть для того, чтобы создать комфортную пешеходную зону.   

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-21

Территория, свободная от машин, и множество зон отдыха для детей и взрослых – вот главные принципы, на которые опирались проектировщики. 

Кстати, деньги на реализацию задуманного искали сами урбанисты.

От жильцов требовалось только активное участие и желание менять свой двор к лучшему.

Надежда Царёнок, архитектор проекта Минской урбанистической платформы «Альтернативный двор»:
Этот проект – мощный толчок, импульс для того, чтобы начать изменения во дворе.

Уже сегодня жители вспоминают, как ещё в начале проекта многие отнеслись к идее скептически.

Во многом переубеждать соседей пришлось Татьяне.

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-24

Ведь именно она стала инициатором того, чтобы их двор стал участником проекта. 
Татьяна Овсейчук, председатель ЖСПК №362 г. Минска:
Вдохновлять людей было тяжело. Изначально те люди, которые позитивно смотрели на изменения, присоединялись на этапе строительства.

А очень много людей испытывали то ли страх из-за чего-то, то ли переживания, что тут всё раскопают.

И только, когда мы уже всё построили, и они это увидели – людям понравилось.

«Приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками»: как проект «Альтернативный двор» сплотил соседей-27

Построить во дворе детский городок, необычную скамейку, песочницу и качели для взрослых удалось всего за несколько выходных.

Ирина Малюкевич:
С утра до вечера. Очень приятно было видеть, что наши мужчины выходили, с удовольствием помогали. Практически каждый раз было 8-12 человек, приходили дети, что-то подносили своими маленькими ведёрками, этот вот песок, чтобы забетонировать качели.  

Главное – это не только новые уютные площадки, но ещё и возрождённая традиция дружного двора.

Ведь мы порой даже не знакомы с ближайшими соседями, а ещё несколько десятилетий назад именно они часто становились лучшими друзьями.

# общество # Дворы Минска

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