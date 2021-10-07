Придыбайло: те, кто остался работать, будучи с БЧБ-флагом под подушкой, в государственных СМИ, очень нехорошие люди

Новости Беларуси. Ситуация, развернувшаяся вокруг «Комсомольской правды в Беларуси» и неоднозначной публикации, обсуждается и в экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь, мягко говоря, заметка бросила тень на репутацию всего издания. Однако его история неоднократно фиксировала факты открытой русофобии, а материалы приобретали образ агитлистков революции. Ситуация с «Комсомольской правдой» – это живой пример, когда неоднозначная игра с заголовками может обернуться баном в системе средств массовой информации.

Константин Придыбайло, журналист (Россия):

К сожалению, в «Комсомольской правде» за последние полтора года произошел небольшой перекос, местами очень большой и очень серьезный, в ту революционную составляющую. Но самое главное, что там появлялись не только материалы, которые можно охарактеризовать агитлистком революции, там были откровенно русофобские материалы. Ну, чего далеко ходить, там восхваляли столетие БНР. Те, кто остался работать, будучи с БЧБ-флагом под подушкой, в государственных СМИ, в той же «Комсомольской правде» и других, это очень нехорошие люди. Маргарита Симоньян рассказывала, как на спутник «Sputnik Беларусь» тоже были люди, которые действительно сомневались, и они сделали свой выбор. Четыре человека, если я не ошибаюсь, ушли из редакции, кто-то даже на «Радио Свобода» ушел. То есть они четко разобрались, какую они позицию занимают. Я считаю, это честно и открыто. Именно с такими людьми даже приятно действительно подискутировать в соцсетях. Пусть они открыто заявляют свою позицию, я открыто свою позицию заявляю и так далее. А прятаться, играть в крысу – это, конечно, ужасно.

Боровик о «Комсомолке»: не надо искажать факты, уважайте действующую власть, белорусов. Читайте здесь.

Честность и объективность – требования к СМИ. Критика должна быть аргументированной, и никаких фейк-ньюс. Жаль, что в, казалось бы, опытном издании «Комсомольской правды» эти понятия проигнорировали.