Новости Беларуси. Неожиданная находка в Лоеве. При реконструкции мемориала «Героям битвы за Днепр» рабочие обнаружили капсулу с посланием потомкам. Самодеятельность солдат-строителей памятника спустя полвека стала историей и теперь займёт свое место в местном музее.

Александр Литашов — автор исторической находки, по совместительству — рядовой-рабочий одного из строительных управлений, задействованных на реконструкции мемориала.

Александр Литашов, дорожный рабочий:

Производили реконструкцию стелы. Залезли во внутрь — нашли бутылку. Хотели вскрыть, но не поддались на соблазн. Подошли к прорабу, посоветовались, решили сдать ее в музей.

Центральную композицию мемориала — стелу, в миниатюре повторяющую обелиск на площади Победы в Минске, в Лоеве возвели в далёком 1966 году. На открытии памятника присутствовал сам генерал Батов, командовавший форсированием Днепра. Очевидцы говорят: суровый вояка не сдержал слёз. И неспроста: бои за Днепр в районе Лоева забрали по меньшей мере 10 тысяч жизней советских солдат. Эти берега в буквальном смысле слова были пропитаны кровью.

Александр Добриян, СТВ:

Историческое послание было найдено здесь, на высоте 16 метров, когда демонтировали верхнюю часть стелы. Собственно говоря, капсула — это обычная стеклянная бутылка. Но это тот случай, когда форма второстепенна, главное — содержание. В своём послании строители простыми искренними словами благодарят своих отцов-победителей, прошедших ту войну.

Вскрыть капсулу районные власти решили в присутствии журналистов. Интрига сохранялась до последнего.

Девять имён на пожелтевшем листке из школьной тетради, завёрнутом в обрывок газеты «Правда». Найденный документ — это не официальный аркуш, преисполненный лозунгами и обещаниями, а спонтанная солдатская самодеятельность.

Римма Стадникова, директор Музея битвы за Днепр (Лоев):

Мы должны быть благодарны людям, которые создали этот монумент. Таким образом, они сохранили для нас историю. И нам теперь есть что передать нашим потомкам. Такое трепетное отношение к истории и помогает нам сохранять нашу память, память героическую.

Найденное послание уже само стало историей и займёт своё место в музее. Кстати, историки пообещали разыскать авторов письма и пригласить их на торжества в Лоев. Обновлённый мемориал станет на Гомельщине одной из главных площадок празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.