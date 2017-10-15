«При гриппе заболевания обостряются»: как вакцинация помогает сохранить здоровье и сэкономить на больничных

Новости Беларуси. От вируса гриппа в Беларуси уже привиты около миллиона человек. С начала октября по всей стране стартовала массовая вакцинация населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы встретить вирус во всеоружии, необходимо привить 40% жителей. Особое внимание группам риска – старикам, детям, беременным женщинам, специалистам некоторых отраслей. Причем в период вакцинации возобновили работу выездные бригады по иммунизации сельского населения.

За здоровье четверых дочек, мужа и свое собственное в семье Ивановых отвечает мама. Шесть лет назад она сама перенесла тяжелое вирусное заболевание, поэтому сегодня у женщины есть немало аргументов в вопросе о прививках.