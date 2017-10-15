Прямой эфир

«При гриппе заболевания обостряются»: как вакцинация помогает сохранить здоровье и сэкономить на больничных

15 октября 2017 13:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От вируса гриппа в Беларуси уже привиты около миллиона человек. С начала октября по всей стране стартовала массовая вакцинация населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы встретить вирус во всеоружии, необходимо привить 40% жителей. Особое внимание группам риска – старикам, детям, беременным женщинам, специалистам некоторых отраслей. Причем в период вакцинации возобновили работу выездные бригады по иммунизации сельского населения.

За здоровье четверых дочек, мужа и свое собственное в семье Ивановых отвечает мама. Шесть лет назад она сама перенесла тяжелое вирусное заболевание, поэтому сегодня у женщины есть немало аргументов в вопросе о прививках.

«При гриппе заболевания обостряются»: как вакцинация помогает сохранить здоровье и сэкономить на больничных-1

Людмила Иванова, житель деревни Зароново:
Температура высокая и еще с температурой ходила на работу. Когда стало совсем плохо, тогда уже пришлось «скорую» вызывать. И четверо детей – с такой температурой, с такой болезнью – очень страшно!

Вакцину от гриппа в зароновский ФАП привозят дважды в неделю. В таких контейнерах, где поддерживается температура в 4 градуса. Только в Витебской области более 200 бригад выезжают в районы с вакциной.

«При гриппе заболевания обостряются»: как вакцинация помогает сохранить здоровье и сэкономить на больничных-4

Наталья Щербакова, старшая медсестра второго терапевтического отделения Витебской городской поликлиники №7:
Перед прививкой должен быть осмотр терапевта. Для этого участковый терапевт 2 раза в неделю выезжает на ФАП, где осматривает пациента, дает допуск на прививку.

«При гриппе заболевания обостряются»: как вакцинация помогает сохранить здоровье и сэкономить на больничных-6

Вопрос: так ли сегодня необходимы прививки, в последнее время звучит все чаще. Мнение общества на этот счет разделилось. Однако у врачей-инфекционистов немало примеров, когда отказ от прививки от гриппа стоил людям жизни.

«При гриппе заболевания обостряются»: как вакцинация помогает сохранить здоровье и сэкономить на больничных-8

Татьяна Каминская, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Витебской городской поликлиники №7:
Очень многие пациенты имеют хроническую патологию: сердечно-сосудистую патологию, и дыхательной системы, и проблемы с почками, печенью у многих пациентов. Поэтому при гриппе эти заболевания обостряются, что может привести к не совсем благоприятным последствиям.

Вакцинация также дает и заметный экономический эффект. Статистики говорят о том, что привитые белорусы во время подъема заболеваемости гриппом реже уходят на больничный.

«При гриппе заболевания обостряются»: как вакцинация помогает сохранить здоровье и сэкономить на больничных-11

Как уверяют медики, антитела к вирусам гриппа после прививки вырабатываются через 2-3 недели. А специфический иммунитет действует на протяжении 12 месяцев. И это значит, даже если я заболею гриппом, то осложнений не будет.

По последней информации, в Беларуси уже привито около миллиона человек. Чтобы сформировать так называемый коллективный иммунитет, оптимальный показатель – 40%. Между тем, цифры говорят: плановая вакцинация за последние 5 лет позволила в 15 раз снизить уровень заболеваемости гриппом в стране.

# общество # Фотофакт # Прививки

Другие новости рубрики

Все новости
«Перед прививкой должен быть осмотр терапевта»: в Витебской области более 200 бригад выезжают домой к людям, чтобы вакцинировать от гриппа
15 октября 2017 12:08

«Перед прививкой должен быть осмотр терапевта»: в Витебской области более 200 бригад выезжают домой к людям, чтобы вакцинировать от гриппа

Мобильное приложение «Штурман» белорусской разработки набирает популярность у незрячих
15 октября 2017 11:58

Мобильное приложение «Штурман» белорусской разработки набирает популярность у незрячих

«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года
14 октября 2017 20:11

«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года