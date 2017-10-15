«При гриппе заболевания обостряются»: как вакцинация помогает сохранить здоровье и сэкономить на больничных
Новости Беларуси. От вируса гриппа в Беларуси уже привиты около миллиона человек. С начала октября по всей стране стартовала массовая вакцинация населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы встретить вирус во всеоружии, необходимо привить 40% жителей. Особое внимание группам риска – старикам, детям, беременным женщинам, специалистам некоторых отраслей. Причем в период вакцинации возобновили работу выездные бригады по иммунизации сельского населения.
За здоровье четверых дочек, мужа и свое собственное в семье Ивановых отвечает мама. Шесть лет назад она сама перенесла тяжелое вирусное заболевание, поэтому сегодня у женщины есть немало аргументов в вопросе о прививках.
Людмила Иванова, житель деревни Зароново:
Температура высокая и еще с температурой ходила на работу. Когда стало совсем плохо, тогда уже пришлось «скорую» вызывать. И четверо детей – с такой температурой, с такой болезнью – очень страшно!
Вакцину от гриппа в зароновский ФАП привозят дважды в неделю. В таких контейнерах, где поддерживается температура в 4 градуса. Только в Витебской области более 200 бригад выезжают в районы с вакциной.
Наталья Щербакова, старшая медсестра второго терапевтического отделения Витебской городской поликлиники №7:
Перед прививкой должен быть осмотр терапевта. Для этого участковый терапевт 2 раза в неделю выезжает на ФАП, где осматривает пациента, дает допуск на прививку.
Вопрос: так ли сегодня необходимы прививки, в последнее время звучит все чаще. Мнение общества на этот счет разделилось. Однако у врачей-инфекционистов немало примеров, когда отказ от прививки от гриппа стоил людям жизни.
Татьяна Каминская, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Витебской городской поликлиники №7:
Очень многие пациенты имеют хроническую патологию: сердечно-сосудистую патологию, и дыхательной системы, и проблемы с почками, печенью у многих пациентов. Поэтому при гриппе эти заболевания обостряются, что может привести к не совсем благоприятным последствиям.
Вакцинация также дает и заметный экономический эффект. Статистики говорят о том, что привитые белорусы во время подъема заболеваемости гриппом реже уходят на больничный.
Как уверяют медики, антитела к вирусам гриппа после прививки вырабатываются через 2-3 недели. А специфический иммунитет действует на протяжении 12 месяцев. И это значит, даже если я заболею гриппом, то осложнений не будет.
По последней информации, в Беларуси уже привито около миллиона человек. Чтобы сформировать так называемый коллективный иммунитет, оптимальный показатель – 40%. Между тем, цифры говорят: плановая вакцинация за последние 5 лет позволила в 15 раз снизить уровень заболеваемости гриппом в стране.