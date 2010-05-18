Президент утвердил корректировку генплана Минска до 2030 года

До этого дня главный город республики жил по эскизам семилетней давности. Но реальная жизнь вдвое опередила былые предположения. Новый документ корректирует архитектуру и границы Минска. При этом отводит четверть города скверам и паркам. Есть в генеральном плане и радикально новые пункты.

Сегодня столица живет по эскизам семилетней давности. И вот пришло время очередного этапа развития городского ландшафта. Над новым генеральным планом работала целая армия специалистов: от архитекторов до искусствоведов. Сотни ученых позаботились о том, чтобы новая стратегия не стала новой метлой. Чтобы за новостройками не затерялась красота историческая. Задача оказалась не из простых: к слову, реальная жизнь столицы вдвое опередила генеральное расписание семилетней давности.

С каждым годом минчан становится больше на 15 тысяч. Такая динамика и вынудила взяться за коррекцию не только архитектуры, но и границ города. Ведь по прогнозам через двадцать лет здесь будет жить уже 2 миллиона человек. Как в Варшаве. Только общая площадь польской столицы — вдвое больше белорусской. Несмотря на такую компактность Минска, от главного вектора — на озеленение — проектировщики не отказались. Четверть столицы займут скверы и парки.

Александр Петров, директор проектно-исследовательского КУП «Минскградо»:

У нас получается больше 25% зеленых территорий. И этим генеральным планом мы добавили по десять квадратных метров зелени на каждого жителя.

А регулировать население Минска будут при помощи так называемых «спутников» — резервных территорий. В перспективной городской черте — семь таких населенных пунктов. Часть из них уже через пять лет окажется в пределах новой кольцевой, которая и станет конечной городской чертой. Главное условие — возможность добраться до центра Минска в течение часа.

А по эту сторону МКАД — все те же широкие проспекты и архитектурные ансамбли площадей. Ледовая арена в Чижовке, гостиничные комплексы, Восточный маяк у Национальной Библиотеки и музей ВОВ. Большинство архитектурных жемчужин будет готово ровно через четыре года — к хоккейному чемпионату мира. Ведь это — еще один магнит для гостей города. Поэтому впервые в генеральный план включили туристический раздел. Разработали экскурсионные кольца, и теперь валюта в городской бюджет пойдет по уже определенным маршрутам.

Александр Петров, директор проектно-исследовательского КУП «Минскградо»:

Последовательное восприятие объектов по определенной тематике. В городе Минске сегодня очень много туристов, для них много интересного. Если заработают маршруты — их появится еще больше.

Отдельным пунктом в генплане и площади жилые. Уже определены резервы под еще 50 миллионов таких квадратных метров. В сумме выйдет по тридцать на одного минчанина — это европейская норма. Именно жилищный вопрос и заставил зодчих снова взяться за линейки и циркули. Однако и новейшая геометрия столицы долго неизменной не останется. По мнению экспертов, очередных штрихов к генеральному плану можно ждать уже через семь лет.