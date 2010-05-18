Правительство Таиланда возобновит переговоры с демонстрантами только после того, как протесты прекратятся

Об этом заявил представитель кабинета министров, после заседания. Таким образом, готовность манифестантов к диалогу не нашла отклика у властей.В Бангкоке продолжаются столкновения. Военные окружили один из лагерей протестующих и ждут указаний командования. Центр столицы парализован, заблокированы дороги, не работает метро. Временно без работы остались 60 тысяч человек, небольшие компании – на грани разорения. Жители скупают в магазинах продукты и воду. Политический конфликт обернулся кровавой трагедией. Менее чем за неделю в Бангкоке погибли около 70 человек, пострадали свыше полутора тысяч.