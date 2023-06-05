​Президент: продукты питания с маркой «Зроблена ў Беларусі» начали очень серьёзно подделывать

Беларусь и Калининградская область могут значительно прибавить в сотрудничестве. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона. Антон Алиханов посещает Беларусь вот уже в третий раз. Потому хорошо знаком и с белорусскими товарами, и с подходом белорусов к работе (ответственно и с душой), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны готовы к более тесному сотрудничеству в аграрном секторе. Белорусы могут делиться практическим опытом и проверенными технологиями. Тем более что Калининградская область уделяет большое внимание развитию АПК. Здесь же в продолжение этой темы Александр Лукашенко остановился на проблеме подделки белорусских продуктов в России. Оригинальная пользуется спросом у россиян, а вот фейковая вызывает негодования. Среди частых подделок – наши сгущенка, тушенка, сливочное масло.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В аграрном секторе у нас подвижки приличные. Я помню, некоторые времена мы проводили с Владимиром Владимировичем учения масштабные. И тогда мы с ним были в Калининградской области. И сверху мне удалось на очень низкой высоте посмотреть, что такое Калининградская область. И как человек деревенский я обнаружил, что в плане аграрного направления – это просто Клондайк, где очень много работы. Вы знаете наши продукты питания с маркой «Зроблена ў Беларусі», правда, начали очень серьезно подделывать под этот бренд. Поэтому нам придется здесь поработать. Но продукция аграрного сектора неплохая, продукты питания хорошие, пользуются спросом в России. Уверен, что и в Калининградской области. Но мы там можем произвести нужное количество продуктов питания и продать тем, кому нужно. Знаете наши возможности. Контакты с российскими регионами для Беларуси – одна из ключевых составляющих торговоэкономических связей. Потому с губернаторами наш Президент встречается лично. Где-то это помогает устранить имеющиеся барьеры или ускорить работу, или же – вот пример – заручиться поддержкой на самом высоком уровне.