Лукашенко: в советское время никто не разделял Беларусь и Калининградскую область
Беларусь и Калининградская область могут значительно прибавить в сотрудничестве. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона. Антон Алиханов посещает Беларусь вот уже в третий раз. Потому хорошо знаком и с белорусскими товарами, и с подходом белорусов к работе (ответственно и с душой), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрный сектор, промышленность, строительная сфера, туристическая отрасль – ключевые направления, по которым стороны готовы работать и дальше. Ведь имеющийся товарооборот (в прошлом году достигал 413 миллионов долларов) не предел. И даже западный шантаж не сможет помешать укреплению связей.
Тему продолжит Виктория Ходосок.
Этот самый отдаленный регион России хорошо знаком и туристам, и деловым кругам. Калининградская область хоть и самая маленькая по площади в России, но ее расположение (выход к водам Балтики) и наличие природных ресурсов (месторождения янтаря, каменной соли, нефти) подчеркивают значимость региона. Что, вполне очевидно, подкрепляет заинтересованность партнеров в сотрудничестве.
Приветствую самых близких наших людей.
Александр Лукашенко и Антон Алиханов давно знакомы. Губернатор с визитом в Беларуси уже в третий раз. Наш глава государства также посещал Калининградскую область. В 1999-м Александр Лукашенко проводит переговоры с руководством региона, встречается с представителями деловых кругов и общественности, среди которых белорусы. А сегодня примерно каждый десятый житель области – этнический белорус. В общем-то, именно тот год и можно считать своеобразной точкой отсчета делового сотрудничества нашей страны и самого западного российского региона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемый Антон Андреевич, пул белорусского правительства здесь, это говорит о том, насколько вы близки нам и насколько мы заинтересованы в развитии сотрудничества. Хорошо, что вы у нас бываете. По-моему, в третий раз вы у нас. Это очень важно и показательно. Думаю, несмотря на то, что в третий раз, есть что посмотреть, чтобы спланировать дальнейшие шаги в наращивании наших отношений. Вы как никто другой знаете, что у Беларуси и Калининградский области древние прочные отношения во всех сферах, да и родственники у нас практически у всех. Потому вы для нас близкие люди. Я всегда привожу пример, я это хорошо помню. Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область. Поэтому я ее всегда называл своей. Но боялся, чтобы россияне не подумали, что претендуем захватить Калининградскую область. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси. Я человек советский, я знаю, что такое Калининградская область тогда была для Беларуси. Никто не разделял Беларусь и Калининградскую область.
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