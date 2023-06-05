Лукашенко: в советское время никто не разделял Беларусь и Калининградскую область

Беларусь и Калининградская область могут значительно прибавить в сотрудничестве. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона. Антон Алиханов посещает Беларусь вот уже в третий раз. Потому хорошо знаком и с белорусскими товарами, и с подходом белорусов к работе (ответственно и с душой), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрный сектор, промышленность, строительная сфера, туристическая отрасль – ключевые направления, по которым стороны готовы работать и дальше. Ведь имеющийся товарооборот (в прошлом году достигал 413 миллионов долларов) не предел. И даже западный шантаж не сможет помешать укреплению связей. Тему продолжит Виктория Ходосок. Этот самый отдаленный регион России хорошо знаком и туристам, и деловым кругам. Калининградская область хоть и самая маленькая по площади в России, но ее расположение (выход к водам Балтики) и наличие природных ресурсов (месторождения янтаря, каменной соли, нефти) подчеркивают значимость региона. Что, вполне очевидно, подкрепляет заинтересованность партнеров в сотрудничестве.

Приветствую самых близких наших людей. Александр Лукашенко и Антон Алиханов давно знакомы. Губернатор с визитом в Беларуси уже в третий раз. Наш глава государства также посещал Калининградскую область. В 1999-м Александр Лукашенко проводит переговоры с руководством региона, встречается с представителями деловых кругов и общественности, среди которых белорусы. А сегодня примерно каждый десятый житель области – этнический белорус. В общем-то, именно тот год и можно считать своеобразной точкой отсчета делового сотрудничества нашей страны и самого западного российского региона.