Под Брестом пройдёт масштабное авиашоу! Какую программу подготовили к открытию нового аэродрома?

Новости Беларуси. Новый аэродром готовится к официальному открытию под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летное поле расположилось в 14 километрах от города и станет домашней площадкой для городского аэроклуба. Уже 10 июня аэродром откроют масштабным авиапраздником. Эксклюзив нашего телеканала – мы первыми увидели новый дом брестских фанатов неба и даже поднялись в воздух над Брестом. А еще узнали, чем удивят гостей в эти выходные. Материал Кристины Протосовицкой. Эту отважную девушку мы поймали за минуты до первого самостоятельного прыжка с парашютом.

Наталья Юркевич, жительница Бреста:

У меня муж служит в 38-й бригаде, я как его жена как могу не прыгнуть? Жена десантника и не прыгнет! Поэтому он мне предложил. Мне страшно, я боюсь высоты, но вижу, как он приходит после прыжков. Его эти ощущения, как рассказывает, с какими эмоциями. И меня это подкупило, тоже хочу попробовать. Для новичков высота 800 метров. Два часа подготовки, и вот команда: все на борт!

Пилот Алексей Мойсевич за штурвалом с 1996 года. Начинал с вертолетов, даже был командиром специализированной бригады. Теперь его «крылья» – Ан-2 на «седьмом небе» или в 2,5 тысячи метров от земли. Каждый год в парашютную семью в Бресте вливаются порядка 30 человек. Бесплатно могут обучаться молодые люди с 14 до 19 лет, а также спортсмены аэроклуба.

Наталья Юркевич:

Это вообще просто супер! Ни разу не пожалела. И спасибо мужу, что уговорил меня на это. Я бы прыгнула еще раз!

Каково это – прыгнуть с парашютом? Никита Крысин, житель Бреста:

Это интересно, нужно пробовать. Не для каждого, конечно, но стоит попробовать. – Что испытываешь, когда выходишь из самолета? – Чувство эйфории и наслаждения.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Фраза стала крылатой после аварийной посадки пассажирского лайнера в России. Это же выражение практически описывает и то, как брестским парашютистам раньше приходилось выстраивать свою навигацию, ведь их летным полем служили земли аграриев.

Алексей Мойсевич, начальник Брестского городского аэроклуба ДОСААФ:

Своего аэродрома мы не имели, не имели и своей учебно-спортивной базы в принципе. И мы были разрозненны в своем месторасположении. Самолет находился в аэропорту Бреста, учебные и офисные помещения – в центре города, а полеты и парашютные прыжки мы выполняли просто на полях, на которых нам разрешали.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Новый аэродром занимает порядка 10 гектаров, и его сердце – это, конечно же, летное поле. Его специально укрепили несколькими слоями для взлета и посадки малых форм авиации, начиная от Ан-2 и заканчивая «Вильгой», которая будет буксировать планеры на высоту. Благодаря улучшению базы здесь появится новая секция. Под Брестом пройдет масштабный авиапраздник. Обучение на планерах, которые еще называют дорогой в небо, – наподобие азбуки для будущих летчиков. Железные птицы уже ждут своего взлета: пилоты прошли тренировки, а крылатые получили паспорта готовности.

Ярослав Мороз, начальник инженерно-авиационной службы ДОСААФ:

Планируем готовить своих летчиков-спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет, так как в будущем на первом курсе Военной академии летчики все проходят первую стадию полетов на планере. Так как планер относительно авиационной техники простой, он имеет минимальный необходимый набор для освоения. Семья парашютистов (у многих счет прыжков идет не на сотни, а на тысячи) обрела долгожданный дом. На громкое новоселье уже в эту субботу приглашают всех, кто хочет прикоснуться к небу.