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Президент поздравил коллектив телекомпании «Воен ТВ» с 30-летием её образования

15 апреля 2024 08:09
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Они стоят на страже информационной безопасности страны, защищая историческую память и традиционные ценности. Так охарактеризовал коллектив телекомпании «Воен ТВ» Президент Беларуси в поздравлении по случаю 30-летия ее создания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент поздравил коллектив телекомпании «Воен ТВ» с 30-летием её образования-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря кропотливому труду, ответственности и высокому профессионализму коллектива телекомпания уже в первые годы работы заняла достойное место среди ведущих СМИ Беларуси. И сегодня вы активно участвуете в формировании информационной повестки, оперативно, достоверно и качественно освещая важные государственные мероприятия, ратные будни Вооруженных Сил, в том числе международные учения, тренировки воинских контингентов Союзного государства и ОДКБ. Значимые успехи «Воен ТВ» отмечены многочисленными наградами самых престижных конкурсов, фестивалей и выставок. Убежден, что вы и впредь будете так же твердо стоять на страже информационной безопасности страны, защищая историческую память и традиционные ценности, объективно и талантливо создавая день за днем летопись нашей армии и государства.

«Воен ТВ» – единственная в Беларуси телекомпания, имеющая практически неограниченный доступ и разрешение на работу в воинских частях и соединениях. И не даром в наше непростое время коллектив выбрал слоган: «Телевидение, которое всегда в форме!»

# Телевидение # общество

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