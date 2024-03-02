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Маршрут на выходные – дача Купалы. Как доехать и что посмотреть?

02 марта 2024 12:11
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У Купалы был остров вдохновения – деревня Левки Оршанского района. Высокий берег Днепра запал в душу весной 1935-го. Загорелся в творческой командировке так, что решил построить здесь дачу.

Маршрут на выходные – дача Купалы. Как доехать и что посмотреть?-1

Елена Меньшова, научный сотрудник Купаловского мемориального заповедника «Левки»:
Купала, калі знаходзіўся тут, ён любіў прыходзіць у калгасныя да рабочых, пацікавіцца, як ідуць іх справы. І вось карціна – «Янка Купала з калгаснікамі».

Маршрут на выходные – дача Купалы. Как доехать и что посмотреть?-4

В поле интересов дачника был соседний поселок Копысь. Любил гулять по старинным улицам и заглядывать на керамический завод, где изготавливали изразцы нереальной красоты. Ими украшали дворцы и Московский Кремль.

Маршрут на выходные – дача Купалы. Как доехать и что посмотреть?-7

На живописных просторах хорошо писалось. Купала приезжал сюда с семьей и друзьями с июня 1935-го по июнь 1941-го. Левковский цикл стихов даже сравнивают с Болдинской осенью Пушкина.

Маршрут на выходные – дача Купалы. Как доехать и что посмотреть?-10

Что еще посмотреть на даче знаменитого земляка – ищите в сюжете.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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