Маршрут на выходные – дача Купалы. Как доехать и что посмотреть?

У Купалы был остров вдохновения – деревня Левки Оршанского района. Высокий берег Днепра запал в душу весной 1935-го. Загорелся в творческой командировке так, что решил построить здесь дачу.

Елена Меньшова, научный сотрудник Купаловского мемориального заповедника «Левки»:

Купала, калі знаходзіўся тут, ён любіў прыходзіць у калгасныя да рабочых, пацікавіцца, як ідуць іх справы. І вось карціна – «Янка Купала з калгаснікамі».

В поле интересов дачника был соседний поселок Копысь. Любил гулять по старинным улицам и заглядывать на керамический завод, где изготавливали изразцы нереальной красоты. Ими украшали дворцы и Московский Кремль.

На живописных просторах хорошо писалось. Купала приезжал сюда с семьей и друзьями с июня 1935-го по июнь 1941-го. Левковский цикл стихов даже сравнивают с Болдинской осенью Пушкина.