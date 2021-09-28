Президент направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции, посвящённой 30-летию СНГ

Новости Беларуси. Об итогах деятельности и будущем развитии Содружества Независимых Государств 28 сентября говорят в НАН Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь начала работу Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию СНГ. Участие в форуме принимают более 300 человек – это представители всех стран Содружества. Приветствие участникам направил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Символично, что председательство Беларуси, которая стояла у истоков создания и принимала самое активное участие в становлении интеграционного объединения, проходит в его юбилейный год. СНГ состоялось как современная международная региональная организация и уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы стран-участниц. Беларусь неизменно твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления экономических, дипломатических и гуманитарных отношений в рамках СНГ, более эффективного использования их созидательного потенциала.