Президент Беларуси посетил Мирский замок

Реконструкция Мирского замка будет завершена к концу 2010 года. Об этом Президенту страны доложил заместитель премьер-министра Александр Косинец.

Глава государства накануне посетил этот архитектурный памятник. Мирский замок включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятник рубежа XV - XVI веков в Беларуси является объектом Национальной программы развития туризма.

Решением Правительства реконструкция Мирского замка активно ведется с 2005 года. После её завершения новый облик получат все башни и оборонительные стены с бойницами. Реставрация Мирского замка также предполагает строительство гостиницы и музея.

После осмотра Мирского замка глава государства посетил концерт Ирины Дорофеевой. Известная белорусская певица организовала его прямо у стен средневекового замка. Президент Александр Лукашенко одобрил идею проведения здесь фестивалей и песенных форумов. "Купалье Ирины Дорофеевой: фестиваль стихий" - концертная программа, приуроченная к 30-летию певицы. Шоу было построено в виде моноспектакля. Ирина Дорофеева не только пела, но и танцевала, читала стихи.