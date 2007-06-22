"Белая Русь" - в столице

В городе открылась Минская городская организация общественного объединения "Белая Русь". Сегодня учредительное собрание утвердило устав и избрало руководящий совет из 23 человек. В состав "Белой Руси" вошли депутаты, представители СМИ и общественности. Объединение планирует широко участвовать в общественно-политической жизни страны и способствовать созданию своих структурных подразделений по всей республике. Сейчас по стране "Белая Русь" насчитывает десятки тысяч участников и около 800 первичных организаций.