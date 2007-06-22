"Дружба" объединяет славян!

Международный молодежный лагерь "Дружба-2007" открылся на границе трех славянских республик.

Здесь подружились сотни молодых людей из приграничных регионов Беларуси, России и Украины. Уже более 30 лет лагерь "Дружба" собирает сотни человек под знамёнами единства братских славянских народов. Стремление быть вместе, чувствовать себя одним целым захватывает всё новые и новые поколения участников лагеря. Более тысячи молодых людей, представляющих различные регионы приграничных государств, собрались здесь и в этом году.

У Монумента Дружбы каждый день посвящен стране - участнице. День открытия за Украиной, именно она в этом году выступает организатором международного палаточного городка. Сегодня День Республики Беларусь, завтра свою Родину представят Россияне. Предложенная организаторами культурная программа разнообразна: от спортивных соревнований и круглых столов до экстремального катания на тарзанке и рыцарских поединков.

Свою работу лагерь завершит завтра гала-концертом творческих коллективов приграничных областей и фейерверком. На следующий день молодые люди примут участие в традиционном фестивале приграничья "Славянское братство", который пройдет у Монумента Дружбы 24 июня.