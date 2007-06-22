Простую стойку "смирно" они превратили в искусство

На предстоящем параде ко Дню Независимости выступление роты Почетного караула станет "гвоздем" военизированного представления.

Зрителей ожидает неповторимый плац-концерт по совершенному владению строевыми приемами с оружием.

Сразу и не скажешь, что рота Почетного караула отличается от других. Обычные казармы, тот же общевойсковой распорядок. Подъем в шесть утра. Все отличия проявляются на плацу. Образцовая выправка и умение безукоризненно чеканить шаг сразу бросаются в глаза.

Рота Почетного караула - непременный участник военных парадов и церемонии встреч глав иностранных государств. Чтобы попасть сюда, нужно быть не ниже 185 сантиметров и обладать отменным здоровьем.

Эти ребята видят всех министров обороны и президентов, прилетающих в нашу страну. Возлагают к Вечному огню венки от делегаций. Не один раз они завораживали публику отточенностью движений. Однако за красивым эффектом стоит тяжелый труд. В последние недели тренировки идут по 8 часов в день - рота готовится к параду.

На подготовку солдата роты Почетного караула уходит от одного месяца до полутора лет. Разбитые приклады меняются два раза в неделю. Репетиции парада ко Дню Независимости занимают от трех до шести месяцев. Но идеальная техника - еще не самое главное, важно относится к своему делу с любовью.