Президент Александр Лукашенко вручит госнаграды гражданам Беларуси

Падение до 8 сантиметров в сутки. Наиболее сложные условия на Западной Двине на участке Сураж-Витебск и в районе города Полоцка, на реке Сож около Гомеля.
За минувшие сутки потушено 17 лесных пожаров, один торфяной и 5 возгораний сухой травы.
Без света в Беларуси еще остаются 18 населенных пунктов из более чем 2250, которые были обесточены 8 августа.
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