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Президент Александр Лукашенко вручит госнаграды гражданам Беларуси

12 августа 2010 08:27
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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.В числе награжденных – спортсмены, авиаторы, пограничники, правоохранители, работники культуры и медики.
# общество # Лукашенко # Госнаграды

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