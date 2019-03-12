Презентация высокоточных томографов и инновационных разработок. Международный медицинский форум проходит в Минске

Новости Беларуси. Технологии на страже здоровья. Высокоточные компьютерные томографы поступят в белорусские регионы в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значительно улучшит качество оказания помощи на местах.
Новости Беларуси. Технологии на страже здоровья. Высокоточные компьютерные томографы поступят в белорусские регионы в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значительно улучшит качество оказания помощи на местах.
Об этом сообщили 12 марта на Международном медицинском форуме в Минске. На выставочной площадке свои инновационные разработки представили две сотни компаний из 15 стран мира. Среди участников – мировые лидеры в производстве медтехники и фармацевтической продукции.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Построение электронного здравоохранения, то есть то, что будет влиять на развитие практического здравоохранения в ближайшей перспективе.
Выставка демонстрирует возможности как медицинского оборудования, так и медицинского персонала. Уже в новых реалиях двигаться в этом направлении.
Для меня, как министра, очень важно, что если в прошлом году, предположим, мы показывали макеты высокотехнологического оборудования, в частности, компьютерного томографа, то в этом году мы уже показываем сам аппарат и говорим о том, что в семи клиниках Республики Беларусь эти компьютерные томографы производства нашего предприятия будут установлены.
Не только практические экспонаты, но и теоретическая часть. Параллельно с выставкой проходит деловая программа: семинары, круглые столы, презентации. Ключевым событием стала и международная конференция, посвященная цифровой трансформации системы здравоохранения Беларуси.