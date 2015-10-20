Презентация первого модуля белорусской антарктической станции состоится 20 октября в Смолевичском районе

Новости Беларуси. Белорусские интересы на Ледовом континенте. Первый модуль отечественной антарктической станции готов к отправке на самый холодный континент. Транспортировку жилого блока, разработанного белорусскими учеными, начнут уже меньше чем через сутки. Правда, монтировать его будут только с декабря, когда стартует восьмая ежегодная экспедиция.

20 октября бункер с командным центром, узлом связи и научной лабораторией покажут общественности. Его презентация состоится в Смолевичском районе. По словам ученых, модуль способен выдержать штормовой ветер и экстремальные температуры до минус 60 градусов по Цельсию.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской антарктической экспедиции:

Что даст нам строительство белорусской антарктической станции? Это точка опоры на этом континенте. Это первое. Второе: фактически это будет своеобразное дипломатическое представительство. И, пожалуй, самое главное: мы не будем квартирантами, мы не будем вынуждены обращаться к коллегам зарубежным, чтобы приняли наших специалистов для проведения научных исследований и так далее.

И это только начало антарктической кампании. В ближайшие пять лет на белом континенте планируют построить полноценную станцию, которая будет включать в себя камбуз, баню и санитарный блок. А жить там, где всегда мороз, полярники смогут на протяжении года.

Такая прописка белорусов на Ледовом материке позволит нашей стране получить статус консультативной стороны в Договоре об Антарктике и войти в международный клуб, который проводит научные исследования на самом холодном континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.