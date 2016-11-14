Пресс-тур представителей СМИ Союзного государства начался 14 ноября в Беларуси: в страну приехали более 100 журналистов

Новости Беларуси. Беларусь глазами российских журналистов. В Могилеве стартовал большой пресс-тур представителей СМИ Союзного государства. Снимать, фотографировать и писать о стране приехали более 100 журналистов из полусотни регионов России.

Среди участников впервые сразу 4 федеральных телеканала, а также ведущие российские блогеры.

Александр Егоров последний раз был в Беларуси почти 30 лет назад, еще в советское время. Всю информацию о синеокой журналист из Чебоксар узнавал от коллег. И вот, наконец, появилась возможность самому написать о своих впечатлениях.

Александр Егоров, журналист газеты «Советская Чувашия» (Чебоксары, Россия):

Ребята, у вас в Беларуси какая-то своя интересная ментальность.

Вы не похожи ни на кого. Спокойные, самодостаточные. Вы белорусы получаете удовольствие от своей жизни здесь, у себя на родине.

На частном металлургическом предприятии россияне внимательно слушают, снимают, фотографируют и записывают. Здесь впервые в мире разработали и внедрили в производство уникальную технологию отливки металла. Совместили несовместимое – придали чугуну пластические свойства стали.

Андрей Антонов, журналист газеты «Новый Петербург» (Санкт-Петербург, Россия):

Чувствуется, что Беларусь не стоит на месте, Беларусь движется вперед.

А это не просто средняя школа, а настоящий городок более чем на тысячу мест. Основной образовательный центр микрорайона. Журналистам интересно все: от школьной формы до успеваемости. В свою очередь ученикам интересно, где их будут показывать.

Александр Козьмин, блогер, фотограф (Санкт-Петербург, Россия):

Поражает, конечно, чистота, стерильная чистота во всей Республике ну и люди, прекрасные люди.

С белорусской медициной гости знакомятся на примере Областной детской больницы. Благодаря новейшему оборудованию и высококлассным специалистам здесь научились выхаживать недоношенных деток с весом при рождении всего в 500 граммов.

Алла Рощина, журналист телеканала «Волга» (Нижний Новгород, Россия):

Есть ощущение, как скорее какого-то детского центра. Все раскрашено, все очень ярко и красиво.

Пресс-тур по Беларуси продлится всю неделю.

Основная часть пройдет в Могилевской области. На очереди Шкловский район и Бобруйск, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.