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Премьер Грузии поблагодарил Беларусь за помощь при тушении пожара в Боржомском ущелье

23 августа 2017 14:15
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Новости Беларуси. Президент Грузии поблагодарил белорусских спасателей за помощь в тушении лесных пожаров в Боржомском ущелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Маргвелашвили прибыл в регион, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Ранее благодарность Беларуси в официальном аккаунте Twitter выразил глава грузинского правительства.

Премьер Грузии поблагодарил Беларусь за помощь при тушении пожара в Боржомском ущелье-1

Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии:
Из Беларуси отправлен вертолет на поморщь Грузии в борьбе с пожаром в Боржомском лесу. Спасибо за вашу поддержку.

На борту вертолета МЧС Беларуси 9 спасателей. Снарядили отряд по поручению Президента нашей страны. О помощи попросили власти Грузии, так как здесь нет пожарной авиации.

Пожар в Боржомском ущелье: на помощь отправился вертолет белорусского МЧС

Напоминаем, ущелье полыхает уже несколько дней. Два склона выгорели полностью. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы также силы из Азербайджана, Турции и Армении. Сейчас основная задача – не подпустить пожар к населенным пунктам. До ближайшего осталось менее километра.

# общество # Пожар # Фотофакт # Георгий Квирикашвили

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