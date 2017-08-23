Премьер Грузии поблагодарил Беларусь за помощь при тушении пожара в Боржомском ущелье

Георгий Маргвелашвили прибыл в регион, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Новости Беларуси. Президент Грузии поблагодарил белорусских спасателей за помощь в тушении лесных пожаров в Боржомском ущелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии:

Из Беларуси отправлен вертолет на поморщь Грузии в борьбе с пожаром в Боржомском лесу. Спасибо за вашу поддержку.

На борту вертолета МЧС Беларуси 9 спасателей. Снарядили отряд по поручению Президента нашей страны. О помощи попросили власти Грузии, так как здесь нет пожарной авиации.

Напоминаем, ущелье полыхает уже несколько дней. Два склона выгорели полностью. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы также силы из Азербайджана, Турции и Армении. Сейчас основная задача – не подпустить пожар к населенным пунктам. До ближайшего осталось менее километра.