Пожар в Боржомском ущелье: на помощь отправился вертолет белорусского МЧС

Новости Беларуси. Вертолет МЧС Беларуси вылетел в Грузию, чтобы помочь в тушении пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт в составе 10 спасателей снарядили по поручению главы государства.

О помощи попросили власти Грузии. Огонь вторые сутки полыхает в Боржомское ущелье – в пепел превратилось десятки гектаров леса.

Жаркая погода, сильный ветер и горный рельеф усложняют операцию по ликвидации очага возгорания. Пламя медленно приближается к деревне по соседству. Жителей готовят к эвакуации.