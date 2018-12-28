Представители профсоюзов поздравили воспитанников социально-педагогического центра с наступающим Новым годом

Новости Беларуси. В предновогодние дни бизнесмены и чиновники своим примером показывают, как важно в это время дарить радость и хорошее настроение самым маленьким белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках акции детей поздравили с наступающим Новым годом, провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и, конечно, привезли сладкие подарки.

Марина Челнокова, заведующий отделом Минского городского объединения профсоюзов:

Мы стараемя что-то придумать новое. Например, в прошлом году у нас была спортивная тематика, а в этом году у нас творческий мастер-класс.

Эта акция действует на протяжении нескольких лет. Она утверждена постановлением президиума Федерации профсоюзов Беларуси.