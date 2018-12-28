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Представители профсоюзов поздравили воспитанников социально-педагогического центра с наступающим Новым годом

28 декабря 2018 07:55
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Новости Беларуси. В предновогодние дни бизнесмены и чиновники своим примером показывают, как важно в это время дарить радость и хорошее настроение самым маленьким белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитанников социально-педагогического центра посетили представители Молодежного Совета Минского городского объединения профсоюзов.

Представители профсоюзов поздравили воспитанников социально-педагогического центра с наступающим Новым годом-1

В рамках акции детей поздравили с наступающим Новым годом, провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и, конечно, привезли сладкие подарки.

Представители профсоюзов поздравили воспитанников социально-педагогического центра с наступающим Новым годом-4

Марина Челнокова, заведующий отделом Минского городского объединения профсоюзов:
Мы стараемя что-то придумать новое. Например, в прошлом году у нас была спортивная тематика, а в этом году у нас творческий мастер-класс.

Эта акция действует на протяжении нескольких лет. Она утверждена постановлением президиума Федерации профсоюзов Беларуси.

Представители профсоюзов поздравили воспитанников социально-педагогического центра с наступающим Новым годом-7

Вероника Шинкаренко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе социально-педагогического центра с приютом Первомайского района:
Как и все дети, кончено, они очень любят праздники и подарки. И с радостью встречают наших гостей, охотно с ними общаются, играют.

Самодельными игрушками дети украсили елку в комнате. Каждый постарался нарисовать что-то уникальное. И хотя этот Новый год ребята встретят не в семейном кругу, отличное настроение благодаря множеству гостей им обеспечено.

Представители профсоюзов поздравили воспитанников социально-педагогического центра с наступающим Новым годом-10

# Новый год # общество # Марина Челнокова # Вероника Шинкаренко # Фотофакт

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