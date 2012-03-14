Председатель Палаты представителей Национального собрания встретился с работниками МАЗа

Владимир Андрейченко побывал на выставке автомобильной техники, ознакомился с производством. Заводчане рассказывали о новинках и перспективных проектах. Не остались без внимания вопросы заработной платы и условий труда. В целом разговор получился откровенным и деловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники предприятия:

Большинство интересует, как часто у нас будет модернизироваться наше производство, какие будут вводится новшества в производстве.

Больше работаем – больше получаем денег.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Когда мы сегодня посмотрели предприятие, с людьми пообщались, увидели, что люди не говорят о прошлом, а говорят о будущем. Как будет развиваться предприятие.

Мне понравилось сегодня, что усилия руководство предприятия, и рабочие это прекрасно понимают, сосредоточены на основных направлениях.