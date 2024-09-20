Председатель ФПБ встретился со студентами Гродненского госуниверситета

Профсоюзы готовы оказывать финансовую помощь в организации экскурсионных поездок для тех, кто в них состоит. Об этом заявил председатель ФПБ на встрече со студентами Купаловского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Федерации внимательно отслеживают запросы работающей молодежи и вовремя реагируют на них. Более 87 % всех коллективных договоров в Беларуси содержат дополнительные меры поддержки молодых специалистов. Cюда входят различные доплаты и материальная помощь, снижение норм выработки, льготы при продолжении обучения, а также предоставление жилья и компенсация стоимости арендной платы.

Карина Пузина, специалист отдела безопасности Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: Диалоговые площадки как раз таки созданы, чтобы молодые специалисты узнали свои права, свои интересы, могли их защитить, выразить свои мысли, свои стратегии для улучшения условий труда.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Наши все специалисты Федерации профсоюзов, отраслевые руководители участвуют в вопросах общения с молодежью. И в Федерации в целом аккумулируется вся проблематика, которая сегодня есть. Проблематика жизненная, которая навеяна сегодняшними реалиями, повседневными какими-то проблемами. Но опять же, они подлежат рассмотрению быстро, оперативно, чтобы молодежь понимала, что забота со стороны государства постоянная.

В Купаловском университете почти все студенты и работники состоят в профсоюзе. И можно считать, что поддержка со стороны ФПБ оказывается всему коллективу.