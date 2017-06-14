Предприятие в простое: можно ли временно устроиться на другую работу?

Новости Беларуси. О правах работника рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Потупчик, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Может. Трудовое законодательство позволяет. Может параллельно устроиться на другую работу, временный перевод к другому нанимателю, не более месяца.

Илона Волынец, СТВ:

То есть, сроком только на один месяц?

Дмитрий Просвиряков, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Нет, я бы поспорил с Вами по этому вопросу. Я думаю, что не может. Потому что время простоя для него – это рабочее время, и в это время он должен находиться на работе, и он не может в это время рабочее покинуть рабочий пост.

Здесь, конечно, нанимателю выгоднее отправить его в социальный отпуск, например.

С частичным сохранением заработной платы. У него тогда появилась бы возможность по статье 345 Трудового кодекса устроиться на работу по совместительству на полный рабочий день. Вот это право даётся ему, когда он находится в таких социальных отпусках.