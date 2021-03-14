Как введение в строй АЭС полностью скажется на тарифах для Гродненской области?

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, как полное введение в строй АЭС скажется на тарифах для Гродненской области .

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Единые подходы к тарифу. Нам позволило наличие АЭС все-таки сбалансировано подойти к тарифам в каком плане? Это позволяет нам развивать использование электроэнергии для отопления. Если брать существующий сейчас тариф, то понятно, использование газа несколько дешевле, привычнее. Поэтому, чтобы стимулировать использование электричества для отопления как индивидуальных домов, так и многоквартирных, Министерство энергетики подготовило дифференцированные тарифы. Электроэнергия, которая идет на отопление, по другому тарифу, он существенно ниже существующего. Это тоже инвестиционное вложение в будущую инфраструктуру.