В Минске стартовал детский творческий проект «Дети — за мир!»

Новости Беларуси. «Дети — за мир!» — под таким девизом в Минске стартовал детский творческий проект. Он соберет ребят из Беларуси и Азербайджана. Приурочена акция к памятной дате — началу Великой Отечественной войны. В Минск уже прибыли участники из Азербайджана.

20 июня ребята примут участие в конкурсе рисунков и продемонстрируют коллекцию детской моды. А 19 июня гости отправились на экскурсию по городу. Дети посетили Остров Слез, Площадь Победы и другие памятные места Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зара Мамедова:

Мне нравится в Минске, потому что очень просторный город.

Федан Нефталиева:

Минск очень прекрасный город, Мне здесь очень понравилось, у вас отличная архитектура, мне очень понарвилось здание, где проводилось детское Евровидение.

Нармина Велиева, руководитель художественной студии «Разноцветные фантазии» (Азербайджан):

Очень чудный город. Я сама художница, здесь у нас все творческие дети. Очень живописный город.