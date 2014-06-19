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В Минске стартовал детский творческий проект «Дети — за мир!»

19 июня 2014 19:26
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Новости Беларуси. «Дети — за мир!» —  под таким девизом в Минске стартовал детский творческий проект. Он соберет ребят из Беларуси и Азербайджана. Приурочена акция к памятной дате — началу Великой Отечественной войны. В Минск уже  прибыли участники из Азербайджана.

20 июня ребята примут участие в  конкурсе рисунков и продемонстрируют коллекцию  детской моды. А 19 июня  гости  отправились на экскурсию по городу. Дети посетили Остров Слез, Площадь Победы и  другие памятные места Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зара Мамедова:
Мне нравится в Минске, потому что очень просторный город.  

Федан Нефталиева:
Минск очень прекрасный город, Мне здесь очень понравилось, у вас отличная архитектура, мне очень понарвилось здание, где проводилось детское Евровидение.

Нармина Велиева, руководитель художественной студии «Разноцветные фантазии» (Азербайджан):
Очень чудный город. Я сама художница, здесь у нас все творческие дети. Очень живописный город.      

# общество # Конкурс # Нармина Велиева

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