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Православные верующие отмечают Медовый Спас

14 августа 2011 13:36
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Его также называют «мокрым», или «Спасом на воде». В храмах прихожане освящают воду и мед.

Согласно народным поверьям, на первый Спас пчелы перестают носить мед в ульи, пасечники заламывают соты, отлетают на юг стрижи и ласточки, отцветают розы и падают холодные росы. Существует и такой обычай: пчеловод сегодня должен угостить всех желающих медом, чтобы получить богатый урожай в следующем году.

Этот сладкий продукт издавна считается символом здоровья и силы. С первого Спаса начинается строгий Успенский пост, который длится до 28 августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Религия # Православные в Беларуси # общество

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