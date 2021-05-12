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Все желающие могут сдать анализ на антитела. Как поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против коронавируса?

12 мая 2021 06:37
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Новости Беларуси. Внести свой вклад в борьбу с пандемией. Жители Беларуси смогут поучаствовать в проекте по изучению популяционного иммунитета против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доступ для записи на тестирование начинается 12 мая.

Это совместный проект Минздрава и Роспотребнадзора.

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Все желающие могут сдать анализ на антитела. Как поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против коронавируса?-1

Активная фаза исследования стартует с 14 мая. Все желающие смогут сдать анализы на антитела в специально отведенных пунктах. Возможность поучаствовать в проекте будет у жителей всех регионов. В Минске планируется провести 3 тысячи таких исследований, в регионах – по 1,5 тысячи. Участие бесплатное. Второй и третий этап запланированы соответственно через три и шесть месяцев.

Все желающие могут сдать анализ на антитела. Как поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против коронавируса?-4

В Минздраве добавили, что желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн. Информацию можно найти на всех информационных ресурсах Минздрава. Запись на тестирование производится в электронном виде.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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