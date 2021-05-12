Все желающие могут сдать анализ на антитела. Как поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против коронавируса?

Новости Беларуси. Внести свой вклад в борьбу с пандемией. Жители Беларуси смогут поучаствовать в проекте по изучению популяционного иммунитета против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доступ для записи на тестирование начинается 12 мая.

Активная фаза исследования стартует с 14 мая. Все желающие смогут сдать анализы на антитела в специально отведенных пунктах. Возможность поучаствовать в проекте будет у жителей всех регионов. В Минске планируется провести 3 тысячи таких исследований, в регионах – по 1,5 тысячи. Участие бесплатное. Второй и третий этап запланированы соответственно через три и шесть месяцев.