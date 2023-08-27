Лунный календарь дачника на 29 августа – 1 сентября. В какой день работать нельзя?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 29-30 августа рекомендованы сбор семян и урожая, заморозка плодов, приготовление консервации и выкапывание картофеля, рассказали в программе « Плюс-минус ». Пустые грядки можно удобрить и замульчировать на осень. Хорошие дни для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. Не рекомендуется поливать и прищипывать растения.

31 августа – полнолуние. На участке лучше ничего не делать. Этот день отлично подойдет для заготовки консервации, высушивания семян и ухода за комнатными цветами.

1 сентября – удачное время, чтобы собирать семена, рыхлить и перекапывать огород. Опрыскивание от насекомых и болезней в этот период будет как никогда эффективным, а вот от посадок в этот день лучше отказаться.

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