В Германии новые машины простаивают в перевалочных пунктах

Санкционный бумеранг нарушил планы Евросоюза. Ограничения, направленные против России и Беларуси, ударили по самому Западу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь в первую очередь об экономических потерях – росте цен на энергоносители, товары и продукты питания.

Пострадали не только потребители, но и производители. Так, в Германии ко дну идут автомобильные гиганты. Новые машины простаивают в перевалочных пунктах. Только в одном Эссене ржавеют 6 000 авто. Найти для них покупателей – задача со звездочкой. Отдельные модели уже превратились в музейные экспонаты и стоят здесь более года. Производители терпят убытки, и компенсировать их намерены за счет сотрудников. Массовые сокращения объявлены сразу несколькими крупнейшими автоконцернами.