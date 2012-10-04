После выхода сюжета СТВ в Минской области построили дорогу на сельское кладбище

Новости Беларуси. На сельское кладбище в Минской области местные власти построили дорогу только после выхода сюжета СТВ. Теперь жители и гости из Литвы, родственники которых также захоронены здесь, без проблем добираются до места назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдвард Спеглянин, житель Мядельского района:

Спасибо, СТВ. Я уже мать возил, хорошая дорога, можно ехать 60 км в час.

Виктор Субач, председатель Свирского поселкового исполнительного комитета Мядельского района:

На прошлой неделе сделали дорогу между деревнями, профилировали и дорогу к кладбищу. Люди довольны.

Напомним, две недели назад телеканал СТВ снимал сюжет о заброшенной полевой колее в Мядельском районе, по которой невозможно было добраться до местного кладбища. Путь длиной в километр был непроходимым. А во время жатвы его и вовсе забросали булыжниками, которые убрали с полей.