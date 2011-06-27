Получателям невысоких пенсий в Беларуси в июле будет оказана разовая материальная поддержка

Соответствующий указ подписал глава государства.

В июле ее получат неработающие граждане, чья пенсия менее 686 тысяч рублей. При этом, на помощь не могут рассчитывать те, кто находится на государственном обеспечении, а также те, кто получает пенсии из других государств.

Валентина Королева, заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Такое решение принято с учетом финансовых возможностей государства. А также в целях поддержания в условиях роста стоимости жизни наиболее незащищенных пенсионеров. То есть, получателей невысоких пенсий, которые не работают.

Выплату получат порядка 880 тысяч человек.

Средства выделят из Фонда социальной защиты населения Минтруда.

Напомним, оказать такую помощь поручил Президент 17 июня во время пресс-конференции белорусским СМИ. Глава государства тогда заявил, что уже в ближайшее время пенсионерам, чьи доходы снизила непростая экономическая ситуация, помогут финансово.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Больно незащищенным слоям, особенно пенсионерам, которые получают низкую пенсию. Допустим, 400-700 тысяч. Я распорядился, чтобы этим людям доплачивали. Это примерно 800 тысяч человек, которые попали в такую ситуацию. Я отдал такое распоряжение, и в июле мы им доплатим. И прилично доплатим. Чтобы они могли справиться с этой ситуацией.

Выплата помощи будет произведена в июле одновременно с основной суммой пенсии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Мера призвана смягчить негативное воздействие на уровень жизни пенсионеров в связи с произошедшим ростом цен на основные продукты питания и услуги.

Пенсионеры:

Я думаю, что эта прибавка решит многие проблемы наших пенсионеров. Многие будут очень довольны.

Любая выплата никогда лишней не бывает. Я думаю, для пенсионеров это очень хорошо.

Настроение улучшиться. Они почувствую, что есть забота со стороны Правительства и Президента.