Полоска, слои и стилизация – стилист рассказала о модных трендах весной-2025

Весна! Время расцветать и наполнять свою жизнь новыми красками! Составим модный прогноз и узнаем все о горячих трендах сезона в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Стильная полоска на пьедестале – на рубашках, брюках, платьях. Разных цветов и размеров. Идеальная формула!

Елена Турбай, стилист:

В данном комплекте розовая полоска, кстати, хочу сделать на этом акцент. Этот цвет будет очень актуален в этом сезоне. Прекрасно смотрится в сочетании с коричневым c красным цветом. И, конечно же, очень свежо будет в сочетании с белым цветом.

Монохром – это бомба. Образы в одной цветовой гамме выглядят дорого и безупречно. Присмотритесь к светлым оттенкам. Они добавят свежести и праздника. Пальто-пиджак впишется в любую капсулу: от романтики до спорт-шика. Не обойтись и без лаконичного светлого платья, которое можно вкусно сочетать с бомбером и косухой, кроссовками и казаками.

Елена Турбай:

Цвет бордо переходит с нами в следующий сезон. Можете наслаивать одну футболку на другую – это тоже смотрится очень стильно и интересно. И, конечно, не могу не отметить стилизацию, когда используются два ремня сразу. Такую стилизацию вы можете использовать как на верхней одежде, так и на брюках.

Елена Турбай:

Безупречный костюм в шоколадном оттенке. Невероятно женственный силуэт подчеркнет вашу фигуру, и, конечно же, здесь играет большую роль фактура ткани. Она достаточно тонкая, но при этом струящаяся.