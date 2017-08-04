Полоса препятствий и нормативы: победитель очередного этапа конкурса «Воин Содружества» определится 4 августа в Минске

Новости Беларуси. Лучшего военного «Профессионала» выберут 4 августа в Минске. В очередном этапе конкурса «Воин Содружества» примут участие команды от вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая команда состоит из четырех военнослужащих. Солдатам, сержантам и матросам предстоит преодолеть полосу препятствий, выполнить нормативы по стрельбе из разных видов оружия и продемонстрировать знание предметов боевой подготовки.

Международный конкурс «Воин Содружества» проводится ежегодно с 2009 года. На территории Беларуси он стартовал уже второй раз. Первый раз страна принимала его в 2014 году.