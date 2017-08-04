Вступительная кампания в Беларуси подходит к концу: 6 августа – последний день приема документов

Новости Беларуси. Вступительная кампания в нашей стране подходит к концу – официально она завершится в воскресенье, 6 августа. В белорусских вузах зачисление на бюджет закончилось еще в конце июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окончательно определились также списки новоиспеченных курсантов силовых вузов и студентов, которые поступили на платную форму в вузы творческие. Абитуриенты еще могут поступить на платные отделения. 4 августа – последний день, когда еще можно подать документы. Результаты станут известны на следующей неделе.