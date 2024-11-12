Политолог: Польшу, как и всю Европу, ждёт эффект от победы Трампа

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В Варшаве провели смотр актива для Трампа. Марш националистов проходил в госпраздник, День независимости Польши. Но ирония в том, что это борьба за внимание американцев в стране, которая максимально зависит от смены хозяина в Белом доме. Вот на кадрах партийное мероприятие польской оппозиции. Они собрали более 100 тысяч и показали Трампу, что готовы вернуться во власть.
А вот для Дональда Туска, который сегодня у руля, наступили мрачные времена. Он всегда был ориентирован на Демпартию США, принимал участие в агитации сначала за Хиллари, потом за Харрис. Трампа публично называл российским шпионом и буквально за неделю позиция Туска сильно пошатнулась. Трамп для него большая проблема. А вот «Право и справедливость», бойцы которой идут по Варшаве, всегда были за Трампа. Польша и США – двухпартийная система. И когда у власти сходятся похожие по взглядам партии, а у ПиС и республиканцев много общего – это отношения к религии, критика Евросоюза, импорт оружия, газовые проекты, строительство АЭС – то получается союз бизнес-проектов, а не ценностей: демократия, борьба с диктатурой, защита ЛГБТ. Как это навязывает своим сторонникам Демпартия.
Конечно, Туск надеется, что прошлое забыто и что бизнесмен Трамп будет работать с любым польским правительством, если это выгодно. Но Польшу, как и всю Европу, ждет эффект от победы Трампа. Везде головы поднимут евроскептики и внутри Евросоюза в следующие пять лет будет оформляться оппозиция к Еврокомиссии и Брюсселю, ориентированная на республиканцев США. Для ЕС это путь к расколу, а ядром этой группы пока что станет Венгрия.
Андрей Лазуткин:
Похоже, именно глазами Виктора Орбана Трамп смотрит на ситуацию в Европе. Это не просто его главный союзник, но где-то и советник. А в перспективе вторым таким ядром будет Польша, с которой Трамп еще в первый срок сумел построить выгодные для США отношения. Самый главный проект, который Трамп готовил в Польше, это газовый терминал для американского СПГ «Свиноуйсьце». Понятно, что газ, привезенный через полмира из США или Катара, слишком дорогой для поляков. В Польше сегодня и так самая дорогая в мире генерации электроэнергии. Но еще более дорогой американский газ они планируют продавать в Германию, а для себя будут строить АЭС на американский кредит.
Все эти проекты исключительно односторонняя выгода для США, потому что поляки могли легко и дешево покупать газ и нефть у России, а электроэнергию у нас. Но американцы умело играют на страхах перед Германией и Россией, и, конечно, на коррупции. То есть нашим другом Польша при Трампе не станет, но зато это будет инструмент антиевропейской политики США против ЕС и Германии, как это было при Качиньском. С Туском они будут дружить, только если он согласится работать против Германии и делать все то, что до него делал Качинский.
Так что ничего хорошего ЕС не ждет, вплоть до второго Брексита и выхода из блока бывших восточных стран. Трамп этого хотел бы, потому что тогда Европа вообще не сможет конкурировать с США. Американцы уже забрали промышленный капитал из Германии, а надо еще забрать с рынка дешевых восточных рабочих – венгров, чехов, словаков, поляков. То же самое касается поставок оружия в Польшу. Когда Трампу предлагали строить базу «Форт Трамп», то все это планировалось за счет польского бюджета. То есть, опять же, с односторонней выгодой США.
Андрей Лазуткин:
Это называется клиентская сеть, когда польская правящая группа создает множество проектов в интересах США, а взамен они ожидают, что американцы будут их тянуть и не бросят. И этот момент настал. Теперь «Право и справедливость» хотят получить поддержку Трампа на президентских выборах, которые пройдут в мае. Даже если Трамп просто покажет пальцем на их кандидата и скажет, что это хороший парень, его поддержки будет достаточно для победы. То есть вы нам военную базу за 2 миллиарда и размещение американской дивизии за ваш счет, а мы вас за это будем бесплатно хвалить на выборах.
Причем такая односторонняя модель имеет все шансы на успех, потому что и у поляков, и в лагере Трампа за пять лет произойдет смена поколений. К власти придут новые политики, типа того же Джеймса Вэнса, который открыто поддерживал «Право и справедливость» и писал гневные посты, когда их год назад выбрасывали с польского телевидения. Такая же смена караула будет в партии Ярослава Кочинского. Там тоже готовят преемника, имя неизвестно, но, к примеру, им может быть бывший министр обороны Блащак, просто потому, что он заключал выгодные военные контракты с Трампом и хорошо знаком американцам. Имея свою школу танкостроения, поляки при Блащаке закупили Абрамсов на 6 миллиардов долларов. Человек, принимающий такие решения, очень нужен для США.
А вот Дональду Туску поставили шах и мат. От его партии на должность президента хотели выдвинуть главу МИДа Сикорского. Это ястреб, сторонник Демпартии США, войны с Россией до последнего патрона и старый противник Трампа. Кстати, бывший гражданин Британии. Как он сам рассказывал, якобы Сикорский воевал в афганском Герате против советских войск. В независимой Польше ему создали легенду борца с Россией, хотя человека просто фотографировали с автоматом где-то в Пакистане. Но понятно, как бы такой президент Сикорский налаживал мирные отношения с Россией. Для нас эта фигура тоже не несет ничего хорошего, но теперь он не будет выдвигаться из-за Трампа. И кого бы они выбрали вместо него, все варианты будут лучше.
Андрей Лазуткин:
При этом интересно, как за год поменялись польско-украинские отношения. На уровне высших лиц Польши уже звучит риторика, что Зеленский хотел бы втянуть поляков в войну, и что он должен быть благодарен Польше и платить деньги, а не открывать рот. Так польские элиты подстраиваются под то, что говорит по Украине Трамп. А это значит, что кто бы ни остался у власти, у поляков не будет никакой своей линии по Украине, отличной от трамповской. Потому что иначе Польшу, во-первых, отстранят от мирных переговоров, а пока с поляками подчеркнуто не ведут консультации. Во-вторых, любая критика со стороны Трампа теперь будет фактором польской политики. Хозяин пришел, и все будут делать, как он скажет.
Андрей Лазуткин:
Но проблема для нас, которая остается в Польше, это рост национализма. Люди, которые выходят на марши, те же самые националисты, которые 8 лет назад поддержали героизацию банд проклятых солдат, которые убивали белорусское население Белостока. А из-за того, что Польшу в последние три года наводнили украинские беженцы, на эту подготовленную базу накладывается ненависть и расизм уже ко всем русскоязычным. Польша – уникальная страна в Европе, где после войны осталась одна религия и одна титульная нация. 97 % населения – это поляки-католики. И это система, которая не может мирно принимать в себя другие народы. Неважно, убивают они беженцев из Сирии на границе или в школах их дети устраивают травлю русскоязычным белорусам.
Но даже в таком моногосударстве сторонников национализма примерно 30 %. Этого недостаточно для войны, и наша задача не допускать концентрации власти в польской системе. То есть Беларуси выгодна не какая-то партия из двух, а ситуация постоянной борьбы, когда ни одна сила не может взять сверх. И, например, вчера было понятно, что система Туска слабая, что она не может обеспечить крупные военные мероприятия. Его электорат это не поддержит. Они хотят жить, как в Германии, и, если помогать Киеву, то не в ущерб себе.
А вот после победы Трампа голову поднимут польские правые. Это экспансия на восток, «крэсы ўсходнія», враждебные нам идеология и милитаризм. То есть в длительной перспективе союз польских правых и Трампа – это путь к войне, хотя сегодня он вроде как на словах выступает за мир. Но кому не позавидуешь, так это белорусской иммиграции. Люди переживут два кризиса власти и самый высокий за 80 лет подъем национализма. Тут надо быть либо большим поляком, чем сами поляки, либо каждые два года искать себе новых спонсоров, чем они и занимаются. Но Трампа интересуют только американские избиратели, а все остальные – это просто расходный материал, чтобы сделать Америку снова великой.
С вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».