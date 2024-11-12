Политолог: Польшу, как и всю Европу, ждёт эффект от победы Трампа

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» на СТВ.

Мрачные времена для Туска

Андрей Лазуткин, политолог:

В Варшаве провели смотр актива для Трампа. Марш националистов проходил в госпраздник, День независимости Польши. Но ирония в том, что это борьба за внимание американцев в стране, которая максимально зависит от смены хозяина в Белом доме. Вот на кадрах партийное мероприятие польской оппозиции. Они собрали более 100 тысяч и показали Трампу, что готовы вернуться во власть. А вот для Дональда Туска, который сегодня у руля, наступили мрачные времена. Он всегда был ориентирован на Демпартию США, принимал участие в агитации сначала за Хиллари, потом за Харрис. Трампа публично называл российским шпионом и буквально за неделю позиция Туска сильно пошатнулась. Трамп для него большая проблема. А вот «Право и справедливость», бойцы которой идут по Варшаве, всегда были за Трампа. Польша и США – двухпартийная система. И когда у власти сходятся похожие по взглядам партии, а у ПиС и республиканцев много общего – это отношения к религии, критика Евросоюза, импорт оружия, газовые проекты, строительство АЭС – то получается союз бизнес-проектов, а не ценностей: демократия, борьба с диктатурой, защита ЛГБТ. Как это навязывает своим сторонникам Демпартия. Конечно, Туск надеется, что прошлое забыто и что бизнесмен Трамп будет работать с любым польским правительством, если это выгодно. Но Польшу, как и всю Европу, ждет эффект от победы Трампа. Везде головы поднимут евроскептики и внутри Евросоюза в следующие пять лет будет оформляться оппозиция к Еврокомиссии и Брюсселю, ориентированная на республиканцев США. Для ЕС это путь к расколу, а ядром этой группы пока что станет Венгрия.

Ничего хорошего ЕС не ждет

Андрей Лазуткин:

Похоже, именно глазами Виктора Орбана Трамп смотрит на ситуацию в Европе. Это не просто его главный союзник, но где-то и советник. А в перспективе вторым таким ядром будет Польша, с которой Трамп еще в первый срок сумел построить выгодные для США отношения. Самый главный проект, который Трамп готовил в Польше, это газовый терминал для американского СПГ «Свиноуйсьце». Понятно, что газ, привезенный через полмира из США или Катара, слишком дорогой для поляков. В Польше сегодня и так самая дорогая в мире генерации электроэнергии. Но еще более дорогой американский газ они планируют продавать в Германию, а для себя будут строить АЭС на американский кредит. Все эти проекты исключительно односторонняя выгода для США, потому что поляки могли легко и дешево покупать газ и нефть у России, а электроэнергию у нас. Но американцы умело играют на страхах перед Германией и Россией, и, конечно, на коррупции. То есть нашим другом Польша при Трампе не станет, но зато это будет инструмент антиевропейской политики США против ЕС и Германии, как это было при Качиньском. С Туском они будут дружить, только если он согласится работать против Германии и делать все то, что до него делал Качинский. Так что ничего хорошего ЕС не ждет, вплоть до второго Брексита и выхода из блока бывших восточных стран. Трамп этого хотел бы, потому что тогда Европа вообще не сможет конкурировать с США. Американцы уже забрали промышленный капитал из Германии, а надо еще забрать с рынка дешевых восточных рабочих – венгров, чехов, словаков, поляков. То же самое касается поставок оружия в Польшу. Когда Трампу предлагали строить базу «Форт Трамп», то все это планировалось за счет польского бюджета. То есть, опять же, с односторонней выгодой США.

К чему готовится Польша?

Андрей Лазуткин:

Это называется клиентская сеть, когда польская правящая группа создает множество проектов в интересах США, а взамен они ожидают, что американцы будут их тянуть и не бросят. И этот момент настал. Теперь «Право и справедливость» хотят получить поддержку Трампа на президентских выборах, которые пройдут в мае. Даже если Трамп просто покажет пальцем на их кандидата и скажет, что это хороший парень, его поддержки будет достаточно для победы. То есть вы нам военную базу за 2 миллиарда и размещение американской дивизии за ваш счет, а мы вас за это будем бесплатно хвалить на выборах. Причем такая односторонняя модель имеет все шансы на успех, потому что и у поляков, и в лагере Трампа за пять лет произойдет смена поколений. К власти придут новые политики, типа того же Джеймса Вэнса, который открыто поддерживал «Право и справедливость» и писал гневные посты, когда их год назад выбрасывали с польского телевидения. Такая же смена караула будет в партии Ярослава Кочинского. Там тоже готовят преемника, имя неизвестно, но, к примеру, им может быть бывший министр обороны Блащак, просто потому, что он заключал выгодные военные контракты с Трампом и хорошо знаком американцам. Имея свою школу танкостроения, поляки при Блащаке закупили Абрамсов на 6 миллиардов долларов. Человек, принимающий такие решения, очень нужен для США. А вот Дональду Туску поставили шах и мат. От его партии на должность президента хотели выдвинуть главу МИДа Сикорского. Это ястреб, сторонник Демпартии США, войны с Россией до последнего патрона и старый противник Трампа. Кстати, бывший гражданин Британии. Как он сам рассказывал, якобы Сикорский воевал в афганском Герате против советских войск. В независимой Польше ему создали легенду борца с Россией, хотя человека просто фотографировали с автоматом где-то в Пакистане. Но понятно, как бы такой президент Сикорский налаживал мирные отношения с Россией. Для нас эта фигура тоже не несет ничего хорошего, но теперь он не будет выдвигаться из-за Трампа. И кого бы они выбрали вместо него, все варианты будут лучше.

Как изменились польско-украинские отношения?

Андрей Лазуткин:

При этом интересно, как за год поменялись польско-украинские отношения. На уровне высших лиц Польши уже звучит риторика, что Зеленский хотел бы втянуть поляков в войну, и что он должен быть благодарен Польше и платить деньги, а не открывать рот. Так польские элиты подстраиваются под то, что говорит по Украине Трамп. А это значит, что кто бы ни остался у власти, у поляков не будет никакой своей линии по Украине, отличной от трамповской. Потому что иначе Польшу, во-первых, отстранят от мирных переговоров, а пока с поляками подчеркнуто не ведут консультации. Во-вторых, любая критика со стороны Трампа теперь будет фактором польской политики. Хозяин пришел, и все будут делать, как он скажет.

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