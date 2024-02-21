Политолог Петровский: «Американцы хотят посеять войну, стравить народы Евразии»

Петр Петровский, политолог:

Они все – шольцы, другие марионетки – у них выбор есть: отказаться от американского доминирования в Европе и вернуться в родную евразийскую гавань либо проводить деиндустриализацию, проваливать свои государства, становиться окончательными марионетками. Не просто марионетками – придатками Соединенных Штатов Америки. И то, что мы сотрудничаем с Сербией, то, что сербский народ нас поддерживает, я думаю, и боснийский весь народ поддерживает, и боснийцы, и хорваты, и сербы…

Григорий Азаренок, СТВ:

И татары Казани.

Петр Петровский:

И татары. А это что? Это и славянское братство, это евразийское братство. А Евразия будет единой или никакой. Мы это тоже все прекрасно понимаем. Американцы хотят посеять войну, стравить народы Евразии, не допустить евразийской интеграции. Мы как настоящие евразийцы хотим интегрировать Евразию, стать многообразным, но при этом единым целым. И вот эти Игры в Татарстане – это Игры-прообраз, на мой взгляд, Игр нового коллективного Востока. Это альтернативные Олимпийские игры.

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