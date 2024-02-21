Больш за 14% беларусаў прынялі ўдзел у выбарах дэпутатаў за 2 дні датэрміновага галасавання

За два дні датэрміновага галасавання ў выбарах дэпутатаў прынялі ўдзел 14,61 % грамадзян, уключаных у спісы для галасавання. Цэнтральная выбарчая камісія адзначае дастаткова высокую яўку, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
За два дні датэрміновага галасавання ў выбарах дэпутатаў прынялі ўдзел 14,61 % грамадзян, уключаных у спісы для галасавання. Цэнтральная выбарчая камісія адзначае дастаткова высокую яўку, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Асаблівую актыўнасць праяўляе моладзь. Як і напярэдадні, сёння ўчасткі адкрыліся апоўдні і працавалі да 19 гадзін. За ходам электаральнай кампаніі сочаць замежныя прадстаўнікі, а ў Цэнтр грамадскага назірання за выбарамі інфармацыя з месц аператыўна паступае ад нацыянальных экспертаў. Больш за ўсё бюлетэняў за два дні датэрміновага галасавання атрымалі выбаршчыкі Гомельскай вобласці.