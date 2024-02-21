Больш за 14% беларусаў прынялі ўдзел у выбарах дэпутатаў за 2 дні датэрміновага галасавання

За два дні датэрміновага галасавання ў выбарах дэпутатаў прынялі ўдзел 14,61 % грамадзян, уключаных у спісы для галасавання. Цэнтральная выбарчая камісія адзначае дастаткова высокую яўку, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.