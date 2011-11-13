Покупка валюты по паспорту в Беларуси. Кому это выгодно, а кому нет

Документы при покупке валюты в Беларуси теперь спросят у всех, даже иностранцев. Кассир зафиксирует фамилию, имя, номер паспорта. Информация, которую собирает кассир о валютно-обменных операциях, строго конфиденциальная. Крупно снимать монитор нам запретили. Все данные из этого банка, как и из многих других, в конце дня поступают в банк Национальный. Там сформирована единая база.

Лилия Довнар, начальник офиса коммерческого банка:

При предъявлении паспорта заполняют фамилию, имя, отчество клиента, паспортные данные, личный номер. Данная операция занимает немного времени. Информация попадает в специальную базу. Доступа к этой базе мы не имеем никакого. И воспользоваться банки этой информацией не могут.

Теперь информация будет храниться, что называется, «до востребования». В Нацбанка пояснили: это что-то наподобие кредитного бюро, где накапливается вся информация о заемщиках – какую сумму брал и добросовестно ли возмещал. Понятно, что доступ к этим данным может получить налоговая. Но у законопослушных белорусов поводов для беспокойства нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

То, что регистрация началась – это в какой-то степени спекулятивные моменты снизит. Так или иначе, это не банк контролирует сколько и кто купил. Это для того, чтобы была информация в стране. Чтобы не было валютных спекулянтов, чтобы не было того, чем народ возмущался – валютчики.

Паспортный контроль взволновал тех, кто из-за такого нововведения может потерять. Вот, к примеру, бизнесмен Холмачев в интернет-статье сетует, что якобы «сегодня валюту обычный человек покупать не будет. А вот предпринимателю ежемесячно нужно покупать от трех до десяти тысяч баксов.

Михаил Чепиков, экономист:

Для предпринимателей, которые могут продемонстрировать, как и зачем тратится валюта, никаких проблем нет.

С другой стороны, те, кто использует это для каких-то сделок, будь-то связанных с уходом от налогов, спекуляции, нелегальные сделки, то им, конечно, есть о чем тревожиться. Собственно, для этого и вводится этот контроль.

Контроль за валютными операциями действует во многих странах. Беларусь в этом плане не уникальна. Паспорт спросят и в соседней России, и в Украине.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Использование паспортного контроля при совершении валютно-обменных операций используется в ряже стран СНГ, в частности в Российской Федерации.

Эта мера направлена на усиление фискальной дисциплины, на то, чтобы бороться со схемами, связанными с серым импортом.

Естественно, если вы работаете в полном соответствии с законодательством, данная мера никак на вас не скажется.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Сейчас подобные меры применяются в Украине. И, кстати, в Китае. Причем в Китае достаточно жестко эти меры соблюдаются. По отзывам тех, кому приходилось там покупать валюту, одна покупка занимает достаточно длительное время.

Кроме того, гражданин Китая может купить валюту только при выезде за рубеж. Иностранец – только по предъявлению специальной справки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За примерно 20-летную историю банковской системы в Беларуси уже существовала и множественность курсов, и продажа валюты па паспортам. Как показывает практика, предпринятые меры срабатывали в пользу стабильности рынка. Сегодня поставить экономику на новые рельсы – задача не только руководства страны, но и простого белоруса.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Вся финансовая ситуация зависит не только от состояния мировой экономики, не только от мировых кризисов, но и от нас в первую очередь. Будем работать эффективно – будем жить лучше. А эффективно – значит меньше затрат, больше результата. Для Беларуси результат – это валютная выручка. Рост экспорта. Снижение импорта в части того, что можем заменить своим.