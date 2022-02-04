Прямой эфир

Пограничников Беларуси обвиняют в скоплении фур на границе с ЕС. И вот что ответили в ведомстве

04 февраля 2022 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Государственный пограничный комитет ответил на обвинения, касающиеся скопления фур на границе со странами ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщения с упреками в адрес Беларуси появились в Сети.  

Пограничников Беларуси обвиняют в скоплении фур на границе с ЕС. И вот что ответили в ведомстве-1

Правда, авторы, видимо, забыли, что в пропуске транспорта через госграницу задействованы две стороны. Но уже на протяжении долгого времени погранслужбы сопредельных европейских стран регулярно не выполняют договоренности.  

Пограничников Беларуси обвиняют в скоплении фур на границе с ЕС. И вот что ответили в ведомстве-4

Например, за прошедшие сутки польские пограничники оформили лишь 64 % автомобилей от установленной нормы. Оставшиеся 36 % большегрузов просто не впустили. Литва также не вышла на максимальную пропускную способность. В эту страну проследовало только 75 % грузовиков.  

Пограничников Беларуси обвиняют в скоплении фур на границе с ЕС. И вот что ответили в ведомстве-7

И только латвийская сторона в полном объеме выполнила договоренности. В настоящее время очереди фур фиксируются на всех европейских направлениях. Больше всего автомобилей стоят в пунктах пропуска «Бенякони», «Козловичи» и «Урбаны». В общей сложности выезда в Евросоюз ожидают более 4 000 автомобилей.  

# Госпогранкомитет # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Показать обещали без купюр. Стало известно, когда можно будет посмотреть интервью Лукашенко Соловьёву
04 февраля 2022 13:20

Показать обещали без купюр. Стало известно, когда можно будет посмотреть интервью Лукашенко Соловьёву

Владимир Соловьёв: «Отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит»
04 февраля 2022 13:17

Владимир Соловьёв: «Отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит»

Белорусы смогут летать в Доминикану без виз? Вот что заявил посол этой страны
04 февраля 2022 12:48

Белорусы смогут летать в Доминикану без виз? Вот что заявил посол этой страны