Пограничников Беларуси обвиняют в скоплении фур на границе с ЕС. И вот что ответили в ведомстве

Новости Беларуси. Государственный пограничный комитет ответил на обвинения, касающиеся скопления фур на границе со странами ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщения с упреками в адрес Беларуси появились в Сети.

Правда, авторы, видимо, забыли, что в пропуске транспорта через госграницу задействованы две стороны. Но уже на протяжении долгого времени погранслужбы сопредельных европейских стран регулярно не выполняют договоренности.

Например, за прошедшие сутки польские пограничники оформили лишь 64 % автомобилей от установленной нормы. Оставшиеся 36 % большегрузов просто не впустили. Литва также не вышла на максимальную пропускную способность. В эту страну проследовало только 75 % грузовиков.