Погода в Беларуси. Какие минусы принесла в страну нынешняя зима?

Все уже давно знают, какие неприятности подстерегают человека, когда за окном глубокий минус и снега тоже по колено. В общем, настоящая зима. Это значит, можно простудиться, получить холодовую травму, легкий испуг, когда рядом упала сосулька (в лучшем случае).



А в агрогородке «Новый двор» местные жители уже много месяцев боятся провалиться под землю. А сейчас погода заставила и вовсе бить тревогу – с каждым «новым снегом» люки канализации, которые оставили открытыми по так и не выясненной причине, заметить намного сложнее.



Валентина Мурзина:

Ребенок может ходить по дороге, но мальчику 10 лет и ему очень интересно подойти и посмотреть, что там в люках.



В сельсовет Валентина обращалась не раз. Но получилась просто ходьба по инстанциям. А чьи это провалы в памяти выяснить так и не удалось.



Валентина Мурзина:

В сельском совете нам говорят: «Это не наши люки, это люки водоснабжения». Водоснабжение говорит: «Это не наши, мы их не обслуживаем, закрывать не будем». То есть они не закрываются уже больше года.



Мы, что называется, «пошли по стопам» и сразу же получили от ворот поворот. Мол, к нам такие не обращались и вообще не наша компетенция.



Работник сельского совета:

Может, они к председателю обращались. Ко мне письменных заявлений не было. Это к ЖКХ! Причем тут сельский совет к люкам?



Но телефонного обещания мы все-таки добились.



Николай Максимчиков, председатель Новодворского сельского совета:

Я думаю, разберемся. Это мелочный вопрос. Я думаю, что закрыть этот люк – мы уж как-нибудь закроем, я даже сам все закрою.



Смотреть сейчас надо не только под ноги: наверное, впервые с начала зимы жаркое время настало для промышленных альпинистов.



Еще в самом начале недели над горожанами нависла реальная угроза. Пока температура прыгала из плюса в минус и обратно, крыши домов успели зарасти сосульками. И теперь, если поискать, можно найти двухметровые погодные шедевры.



И вырасти они могут буквально за сутки в самом неподходящем месте, которое кому-то просто лень обойти. Но это уже личное дело – рисковать, чтобы успеть на троллейбус, или нет. Хотя, иногда кажется, что рискуем мы на каждом шагу.



К борьбе с ледяными навесами подключают и электриков, и слесарей – только после курсов для высотных рабочих, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В столице ко вторнику оказались на высоте больше сотни специальных бригад. Работают они без обедов и выходных, от звонка до звонка.



Павел Сапега, заместитель директора по производству ЖРЭУ Партизанского района Минска:

По обращению граждан работаем. Это в первую очередь идет, оперативно. Потом по объезду своему или инженеров службы заказчика.



Василий Швайко, главный инженер ЖЭС-12 Партизанского района Минска:

Сосульки образовываются и снеговые шапки на скатных кровлях домов. После капитального ремонта прокладывают специальный шнур системы, чтобы таяло все. На домах новых кровли мягкие. На них просто не образовываются сосульки.



В последние годы сосульки появляются на крышах примерно на месяц раньше обычного. В итоге на некоторых домах крыши за сезон сменяют не один ледяной наряд. Как тут не поверить в парниковый эффект и теорию глобального потепления? Когда уже в Силичах приходится заниматься уборкой, казалось бы, там, где снега много не бывает. Но к концу недели осадки у небесной канцелярии закончились и опять «наступило» минус 25.



Вслед за коммунальщиками на сезонную вахту заступили медики. В Минске уже есть и первые жертвы мороза. Прохожие нашли бездомного мужчину, он был практически в бессознательном состоянии и скончался по дороге в больницу.



Янине Брониславовне повезло больше – вечером она просто потеряла сознание на улице, а рядом никого не оказалось.



Янина Брониславовна:

Поскользнулась, упала в сугроб, не могла подняться. Руки черные от мороза.



За последние дни в больницу скорой помощи только в Минске за помощью с диагнозами «обморожение» обратилось 12 человек.



А этот пациент здесь уже давно. Уснул в сугробе, и врачам пришлось ампутировать ноги.



Вот тогда все и вспомнили, как хорошо, когда дома светло и греют батареи.



Виталий Кушнеров, главный диспетчер Республиканского предприятия электроэнергетики «Объединенное диспетчерское управление»:

Мы видим, что сегодняшний утренний максимум мы планировали на шесть тысяч, а на самом деле он был 5 900 – на 100 мегаватт ниже. Это электропотребление в мощности по всей республике.



Здесь следят в он-лайн режиме сразу за всей белорусской энергосистемой. Главный диспетчерский центр – это верхушка айсберга. Иерархической системы контроля за тем, чтобы белорусы не замерзли. На схеме – только основные линии – от 220 до 750 киловольт. В своем масштабе такой стенд есть в каждой области. И так далее вплоть до электросетей отдельного района. И всю эту систему каждый год и сейчас испытывает на прочность как раз погода.



Алексей Ширма, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:

Созданы оперативные группы, которые работают и в рабочий день, и в выходной, в праздники, всегда на местах и готовы включиться в работу, чтобы устранить какие-то недоразумения.



Летом было 75, в четверг – 102, а в пятницу воду в этих трубах прогрели уже до 114 градусов. Это технологический максимум самой крупной в Минске теплоэлектроцентрали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем эта вода не поступает напрямую в дома. С такой температурой можно было бы с успехом пристроить на батарею сковородку.



Принцип такой: с помощью первой воды в распределителе греют вторую, которая греет уже нас.



Олег Щемель, заместитель главного инженера Минской ТЭЦ-4:

Благодаря выработанной тепловой энергии, отапливается вся западная часть Минска – до 48%.



В словах синоптиков сейчас оптимизма поменьше: с понедельника морозы могут еще усилиться. Так что теплые помещения останутся актуальным удовольствием и на будущей неделе.