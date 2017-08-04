Погода на выходные: до +30°С тепла с дождями и грозами

Новости Беларуси. На выходных жителей Беларуси ожидает до 30 градусов тепла. Однако синоптики передают дожди.

Несмотря на то, что наступил последний летний месяц, погода еще удивит нас жаркими деньками. Например, на предстоящих выходных.

По словам начальника службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет» Дмитрия Рябова, температура воздуха в субботу ночью составит +12 +18°С, в южных регионах страны до +20°С. Днем температура будет от +22 до +28°С, на юго-востоке Беларуси до +30°С. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье ночью ожидается слабый туман и температура воздуха от +11 до +17°С, днем столбик термометра покажет от +20 до +27°С тепла. Также днем в некоторых регионах страны ожидаются кратковременные дожди, а в Брестской, Гродненской и Витебской областях осадки прогнозируются на большей части территории. Также возможны грозы.