Почти 700 тыс. квадратов жилья планируется ввести в эксплуатацию в Минске

Столица лидирует по объемам строительства жилья в Беларуси. Только в 2025 в Минске планируется ввести в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Столица лидирует по объемам строительства жилья в Беларуси. Только в 2025 в Минске планируется ввести в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Активное строительство идет и в Первомайском районе, включая новые дома для многодетных семей и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего планируют ввести в эксплуатацию 9 многоэтажек. Их общая площадь 77 тысяч квадратных метров.
Уже сданы четыре многоквартирных дома на проспекте Независимости, улицах Навуковая и Купревича. Также запланирован снос старых объектов для возведения новых жилых комплексов, в том числе квартала на Волгоградской.
Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:
Проектирование идет очень активно на сегодня. Снести необходимо 31 объект. Необходимо запроектировать большие инженерные сети. Там есть четыре трансформаторные подстанции, которые требуют переподключения. И основная концентрация, конечно, у нас сейчас на инженерных сетях, чтобы в текущем году осуществить снос и уже в следующем году приступить к строительству жилых домов.
Динамично развивается и социальная инфраструктура Первомайского района. Так, в этом году здесь построили два новых детских сада. Объекты возвели на улицах 50 лет Победы и Фогеля.