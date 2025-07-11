Почти 700 тыс. квадратов жилья планируется ввести в эксплуатацию в Минске

Столица лидирует по объемам строительства жилья в Беларуси. Только в 2025 в Минске планируется ввести в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Активное строительство идет и в Первомайском районе, включая новые дома для многодетных семей и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего планируют ввести в эксплуатацию 9 многоэтажек. Их общая площадь 77 тысяч квадратных метров.

Уже сданы четыре многоквартирных дома на проспекте Независимости, улицах Навуковая и Купревича. Также запланирован снос старых объектов для возведения новых жилых комплексов, в том числе квартала на Волгоградской.