Наталья Кочанова провела встречу с послом Судана в Беларуси

Это государство – один из давних и проверенных партнеров Беларуси на Африканском континенте. Наша продукция там широко известна. В ходе встречи озвучена заинтересованность в сотрудничестве по всем направлениям. Судану нужна техника и технологии, особенно в области сельского хозяйства и производства продуктов питания. Перспективное направление – совместная добыча полезных ископаемых, в частности золота и газа.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Александр Григорьевич Лукашенко, уважаемый наш Президент, всегда говорит о том, что Судан – давний проверенный партнер Республики Беларусь. Отношения складывались между нашими странами всегда конструктивно. Очень важно, что мы поддерживаем друг друга на международных площадках. В нынешнее турбулентное время это особенно важно. Как когда-то на заре своего становления, только тогда, когда наш Президент был избран, он сказал, что будущее за Китаем. Ровно так сейчас наш Президент говорит, что будущее за Африкой. И мы рады тому, как развиваются наши отношения со странами Африканского континента. Вот сейчас только у нас было заседание сессии, на которой мы ратифицировали ряд законопроектов, которые позволяют сегодня установить безвизовый режим для служебных и дипломатических паспортов. Это очень важно в сотрудничестве между странами. И, конечно, мы очень надеемся на то, что вот такие конструктивные отношения, которые были раньше тогда, когда был парламент, они будут продолжены с вашей работой у нас здесь в стране. И, конечно, мы будем содействовать этому всячески.

Сегодня Судан переживает сложный этап, который требует максимальной консолидации общества для установления мира, политической стабильности и возвращения базовых отраслей хозяйства к нормальному функционированию. Минск готов оказать поддержку Хартуму в реализации проектов продовольственной безопасности, по организации медицинской помощи, поставке сельскохозяйственной и коммунальной техники, подготовке кадров.