Почему продукции Белкоопсоюза нет равных на международных площадках? Узнали на выставке «Продэкспо-2022»

Новости Беларуси. 2022-й уже точно войдет в историю как год беспрецедентного голода. С ним столкнулась треть населения планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мировое сельское хозяйство все более неустойчиво, а причины тому уже не только природные аномалии, но и политический фактор. В этой ситуации именно продовольственная безопасность становится основой суверенитета, а международная выставка «Продэкспо» – тому прямое подтверждение. За три дня портфели белорусских экспортеров пополнились новыми заказами. Некоторые из них оценил и наш корреспондент Константин Герцев.

Хруст белорусской булки, колечки домашней пальцем пиханой и те самые легендарные «корзиночки», вкус крема которых застыл на губах многих сладкоежек. Потребкооперация всегда делала ставку на национальное, и даже сейчас, когда ассортимент магазинных полок пестрит гастрономическим изобилием, они остались верными отечественным производителям и тому самому качеству, проверенному временем.

Татьяна Косякова, заместитель начальника управления промышленности, качества и стандартизации Белкоопсоюза:

Потребительская кооперация – это прежде всего продукция по старинным проверенным рецептам. То же хлебопечение классическое на опарах, на заквасках, мясная продукция по национальным рецептам, которыми пользовались наши бабушки и дедушки. Это любимое сало, засоленное с приправами натуральными, чесночком, укропчиком. Кондитерские изделия с использованием нашего местного продукта.

Белкоопсоюз – крупнейший торговый оператор, его услугами ежедневно пользуется каждый третий житель страны. Поэтому международная выставка «Продэкспо-2022» в Минске начитается с их презентационного павильона. Как говорится, ветеранам торговли у нас почет и уважение. Но вопреки стереотипам система не стоит на месте: более 3 тысяч наименований собственной продукции на полках 6 тысяч фирменных магазинов. Дальше – больше и лучше! Белорусская потребкооперация – один из самых активных участников проводимых на форуме бизнес-переговоров.

Татьяна Косякова:

Белкоопсоюз всегда активный участник выставки «Продэкспо», потому что мы ее рассматриваем как возможность предоставить свой потенциал промышленности потребительской кооперации. Сегодня она включает более 300 цехов, выпускает широчайший ассортимент пищевой продукции. Выпускаем хлебобулочные, кондитерские изделия, мясная продукция, рыбная, плодоовощная, переработанная методом квашения, соления, мочения – фактически бренд нашей системы, а также методом шоковой заморозки.

Константин Герцев, корреспондент:

Такой формат как плодородная почва для заключения долгосрочных договоров. Контакт «глаза в глаза», поэтому уже в 28-й раз выставочный центр «БелЭкспо» облюбовали лидеры продовольственного рынка: производители продуктов питания и напитков, разработчики оборудования и инновационных технологий. Всего свыше 100 предприятий. Как обычно, костяк за белорусскими мастодонтами, но этот год запомнится рекордным количеством участников из Российской Федерации. Более 40 предприятий: от регионов Центральной России до Дальнего Востока. Здесь по достоинству любят и ценят белорусское мясо и молоко, но пришлись по вкусу отечественные фрукты и овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, пищевые добавки и напитки. Говоря проще, абсолютно все, что выращивают и производят в нашей стране.

Ирик Сакаев, директор Центра сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан:

Судя по спросу, интересу, который проявили жители Республики Беларусь, мы думаем, что мы бы могли спокойно найти свою нишу на белорусском рынке. Ваша молочная продукция пользуется огромным успехом, колбасные изделия, ваша техника, конечно же, как без нее. Мы тесно и надолго завязываем узлы дружбы между Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь. Не зря же в сокращении и вы РБ, и мы РБ.