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Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Анонс ток-шоу «По существу»

20 июня 2021 15:22
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Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти?

Ответы зрители найдут в понедельник, 21 июня, в прямом эфире СТВ. Буквально накануне печальной, но памятной даты – 80-летия с начала Великой Отечественной войны – в студии ток-шоу «По существу» соберутся военные, историки, хранители музейных фондов, чтобы обсудить историческую правду и моменты, которые некоторые пытаются заретушировать цветами своей правды.

Понедельник, 21 июня, 18:30, Не пропустите.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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