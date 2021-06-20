Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти?

Ответы зрители найдут в понедельник, 21 июня, в прямом эфире СТВ. Буквально накануне печальной, но памятной даты – 80-летия с начала Великой Отечественной войны – в студии ток-шоу «По существу» соберутся военные, историки, хранители музейных фондов, чтобы обсудить историческую правду и моменты, которые некоторые пытаются заретушировать цветами своей правды.